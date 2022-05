Taux : la dégradation se poursuit, PMI en baisse, sauf France

Le nouveau repli de Wall Street (-0,4% à mi-séance) en cette 1ère séance du mois de mai, après le pire mois d'avril du 21ème siècle (-13,2% pour le Nasdaq, du jamais vu depuis octobre 2008) ne soutient même pas les T-Bonds dont le rendement continue de se tendre: +10Pts à 2,985%.

Le rendement du '30 ans' passe la barre des 3% (à 3,065%, le '20 ans' franchit les 3,25% avec un nouveau record à 3,277%).

En Europe, nouveau 'pire score' annuel pour nos OAT avec +4Pts à 1,489% (après 1,50% ce midi) et +2,5Pts sur les Bunds à 0,963%... et +8Pts sur les BTP italiens à 2,86%.



Les T-Bonds US n'ont pas tenu compte non plus du ralentissement de la croissance de l'activité du secteur manufacturier au mois d'avril, selon les résultats de l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiés ce lundi.

Il s'est établi à 55,4 le mois dernier (consensus 57,6), un plus bas depuis quasiment deux ans, contre 57,1 en mars, soit un repli de 1,7 point.



Il s'agit d'une surprise puisque les indices régionaux ne signalaient jusqu'ici aucun fléchissement du secteur industriel, malgré le récent renchérissement des coûts de production.



Le sous-indice lié à l'emploi a chuté à 50,9, contre 56,3 en mars, tandis que celui des nouvelles commandes s'est légèrement tassé à 53,5 contre 53,8 le mois précédent.



Seule consolation, la composante des prix acquittés a reculé à 84,6 contre 87,1 au mois de mars.



Un autre indice PMI manufacturier publié lundi, celui calculé par S&P Global, est ressorti en hausse à 59,2 en données définitives pour le mois écoulé, contre une estimation flash qui était de 59,7, après 58,8 en mars.



Il y avait également des PMI en Europe ce matin: celui de l'activité manufacturière française anticipée a agréablement surpris avec un gain de 1Pt (de 54,7 en mars à 55,7) malgré une chute de 22,6% des ventes de voitures neuves.

La croissance s'est notamment appuyée sur une accélération de la hausse du volume global des nouvelles commandes, les clients ayant anticipé leurs commandes afin de se prémunir contre de nouvelles augmentations de prix et pénuries.

Situation plus négative dans l'Eurozone : le PMI manufacturier se contracte de -1,2Pt vers 57,0 (à un plus-bas de 15 mois), mais c'est mieux que les 55,9 anticipés par le consensus.



Le PMI des ' services ' (secteur tertiaire) recule de 0,7 vers 54,8, mais cela reste supérieur aux 54,3 attendus.



Le PMI Composite de l'Eurozone se contracte de -1 point de 55,5 vers 54,5, mais c'est moins pire que redouté vu la chute de la consommation en France et en Allemagne et l'envolée de prix à la production dans l'industrie.



En Europe toujours, l'indicateur du climat économique (ESI) a baissé tant dans l'ensemble de l'UE (-1,7 point à 104,9) que dans la zone euro (-1,7 point à 105,0), selon l'enquête mensuelle de la Commission européenne.



Les opérateurs vont se tourner dès demain vers la FED qui entame son 'FOMC' sur 48H : 'Nous nous attendons à ce que la Fed relève ses taux de 50 points de base, conformément aux attentes du consensus et aux anticipation du marché, tout en ouvrant la voie à d'autres hausses de taux de 50 points de base d'ici à la fin de l'année', prédisent les équipes de Danske Bank.









