Taux : la detente initiale contrariée par ZEW et la 'prod' US

Un 'bon chiffre' US a douché les marchés obligataires en milieu d'après-midi : les T-Bonds ont inversé la vapeur, le rendement remontant de 3,965% à 4,025%, soit +1Pt de base ce soir.



Les derniers chiffres de la production industrielle ressortent en hausse de 0,4% le mois dernier, selon la Réserve fédérale, là où les économistes n'espéraient qu'une très légère augmentation après un repli de 0,1% en août (au lieu de la baisse de 0,2% indiquée initialement).



La Fed souligne que la production se montre supérieure de 5,3% à son niveau de l'année précédente. Le taux d'utilisation des capacités industrielles s'est amélioré de 0,2 point à 80,3%, niveau supérieur de 0,7 point à sa moyenne de long terme (1972-2021).



En Europe, les gains de la matinée se sont également étiolés et les marchés finissent également dans le rouge : les Bunds se détendaient vers 2,217% ce matin mais terminent à 2,280% (+P1t).

L'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands est ressorti 'meilleur que prévu': attendu dans le courant de la matinée, il se redresse de +2,7Pts à - 59,2 contre -65,7 attendus après -61,9 en septembre.

Nos OAT se détendent de -2,5Pts à 2,8300%, les BTP italiens d'autant à 4,642%.



Outre-Manche, les Gilts continue de s'éloigner des 4,000% avec une détente de -1Pt à 3,9650%... l'arrivée de Jeremy Hunt comme 'Chancellor' a d'abord rassuré mais les turbulences politiques ne sont pas terminées puisque les rumeurs de remplacement de Liz Truss enflent de jour en jour.



