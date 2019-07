Taux : la detente se poursuit à 48H du communiqué de la FED.

29/07/2019 | 19:04

La hausse l'emporte sur les marchés obligataires européens mais dans des volumes anémiques : le 'Bund' et no OAT se détendent de -1,6Pt respectivement à -0,393% et -0,138%.



Le biais positif s'avère plus discret plus au Sud avec des 'bonos' à 0,375% contre 0,37% et des BTP italien espagnols quasi inchangés à 1,575%.



Une embellie plus nette se matérialise sur les T-Bonds US avec -2,5Pts de base à 2,056% : la Fed déterminera ce mercredi si une baisse des taux 'préventive' est nécessaire afin d'éviter que l'économie américaine retombe en récession ou que la guerre commerciale avec la Chine n'affecte trop la croissance.

La décision est attendue pour mercredi à 20 heures. 'Le changement de tactique de la Fed a son importance pour les investisseurs', rappelle Jim Tierney, le directeur des investissements chez Alliance Bernstein.

Donald Trump a twitté que quoi qu'elle fasse, ce ne sera probablement pas assez du fait de 4 hausses de taux qui n'auraient pas dû exister en 2018.



Les 'Gilts' britanniques s'améliorent d'un petit point à 0,644%, ce qui contraste avec l'euphorie sur les actions, dans le sillage de la forte baisse de la Livre sterling (-1,2%) alors que Boris Johnson confirme qu'il ne veut pas de 'backstop' à la frontière entre les 2 Irlande et soutien un 'no deal Brexit'.



