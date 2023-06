Taux : la détente se poursuit,l'inversion de courbe se creuse

Il ne s'est apparemment rien passé ce weekend en Russie, ou rien qui préfigure un changement porteur d'incertitudes qui pourraient affecter la sérénité dans laquelle semblent baigner les marchés (pas de crainte de bouleversements politiques après la tentative de coup d'Etat manquée du groupe de mercenaires russes Wagner).



La détente des rendements survenue un peu à la surprise générale vendredi s'est poursuivie ce lundi : difficile d'attribuer cette embellie à un réflexe de précaution ou à une soudaine aversion pour le risque.



Des vents contraire souffle en revanche sur la croissance en Europe et plus particulièrement en Allemagne.

L'indice Ifo du climat des affaires (BCI) a chuté de 91,5 en mai vers 88,5 en juin, une contraction plus importante que prévu par les économistes, tels que ceux de Capital Economics qui anticipait un indice à 91 pour le mois en cours.



Le bureau d'analyse londonien souligne que si le sous-indice des anticipations a particulièrement baissé, celui des conditions actuelles, qui est selon lui davantage corrélé à l'évolution du PIB, a également diminué.



'Cette chute de l'indice suggère que le PIB allemand s'est probablement contracté pour le troisième trimestre consécutif au deuxième trimestre', prévient Capital Economics, qui s'attend aussi à ce que 'l'économie reste en récession tout au long de 2023'.

Les investisseurs ont donc des motifs d'être préoccupés par l'évolution des rendements obligataires cet été si la FED et la BCE maintiennent leur stratégie d'intransigeance face à l'inflation.



Mais le crédo est que l'assouplissement monétaire ultérieur sera aussi rapide qu'a pu l'être le resserrement depuis 1 an si la récession prend de l'ampleur, d'où un spectaculaire creusement du 'spread' 1 an/10 ans.



Nos OAT qui s'étaient fortement détendues de -15Pts vendredi effacent -5Pts de plus à 2,835%, les Bunds -4,1Pts à 2,318%, les BTP italiens -6Pts à 3,9400%.



Les T-Bonds avaient pris un peu de retard vendredi, le rattrapent avec -10Pts à 3,7100% (et 3,68% au plus bas du jour).



En Europe comme aux Etats-Unis, les écarts de rendement entre les emprunts de maturités plus courtes et d'échéances longues se creusent radicalement depuis 48H et atteignent désormais des niveaux extrêmes, un signal souvent perçu comme avant-coureur d'une récession (en France, de 9 à 12 mois, le rendement reste stable à 3,63%, le '6 mois' se tend même de +3Pts à 3,585%, le '10 ans' tutoie les 2,82%, soit 80Pts d'inversion et +15Pts en 2 séances).

Les décalages entre l'inversion de la courbe des taux et l'entrée en récession sont toutefois très variables, font remarquer les équipes de Janus Henderson.

La prudence pourrait également l'emporter avant la publication, vendredi, de chiffres de l'inflation en Europe et aux Etats-Unis (CPI) qui pourraient fournir une indication plus claire sur l'ampleur des prochaines hausses de taux des banques centrales.



