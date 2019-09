Taux : la détente se poursuit malgré chiffres moins négatifs

24/09/2019 | 18:53

Nouvelle séance positive sur les marchés obligataires, de part et d'autre de l'Atlantique, et y compris outre-Manche où les 'Gilts' se détendent de 2,5Pts à 0,525%.



La Cour Supreme britannique invalide la suspension des travaux du Parlement britannique par Boris Johnson qui est une fois de plus désavoué.

Le décret de la Reine devient caduc par la voie de conséquence et les appels à la démission du 1er Ministre se multiplient... mais Boris Jonson plaide crânement pour de nouvelles élections, espérant se reconstituer une majorité.

Il tient ce soir une conférence de presse commune avec Donald Trump (à Washington) qui le soutient sans équivoque et estime que le 'Brexit' sera entériné les 31 octobre, avec ou sans accord avec l'EU.



Les T-Bonds se détendent de 5,5Pts à 1,653% après publication de l'indice de confiance des consommateurs américains, calculé par le Conference Board: il s'est inscrit en nette baisse ce mois-ci, pour s'établir à 125,1 contre 134,2 en août (contre 134,1 anticipé).



Dans le détail, le sous-indice de la situation présente est passé de 176 à 169, quand celui des attentes s'affiche à 95,8, contre 106,4 le mois précédent: ce sont des dégradations assez spectaculaires mais qui n'impressionnent pas Wall Street.

En revanche, les spéculations sur la mise en oeuvre d'un 'QE-4' vont bon train alors que la FED continue d'intervenir sur le marché interbancaire qui semble 'asséché' depuis une semaine.



En Europe, les taux se détendent également alors que les opérateurs ont pris connaissance du climat des affaires de l'institut d'études économiques Ifo: le sentiment des milieux d'affaires allemands a progressé à 94,6 en septembre après 94,3 en août (consensus 94,5).



'L'indice - dans sa composante actuelle comme dans sa situation future - glisse sur une pente descendante depuis 12 mois et il sera intéressant de savoir s'il va suivre le rebond des perspectives apparu dans l'indice ZEW la semaine passée ou s'il va s'inscrire dans le sillage des faibles PMI parus hier', souligne Danske Bank.



Les Bunds s'améliorent de 2Pts avec un rendement qui retombe vers -0,602%.



Les 'bonos' espagnols affichent également -2Pts à 0,127% mais les BTP italiens semblent à l'arrêt vers 0,834% après s'être nettement détendus la veille.

Nos OAT affichent seulement -1,1Pt à -0,300% alors que le baromètre 'global' du climat des affaires calculé par l'INSEE gagne +1 point à 106, tout comme celui des 'services' et du climat de l'emploi (même écart, même score).

L'indicateur de l'industrie manufacturière se dégrade légèrement de -1 point à 102 par rapport au mois d'août dernier, en revanche le climat du commerce de détail fait un bond de +4Pts à 104.





