Taux : la détente se poursuit sur les T-Bonds, éco US faible

La Deutsche bank fait le buzz sur les marchés obligataires avec une étude qui envisage que l'objectif final des taux directeur de la FED soit 5 à 6% et non 3 à 35% (considéré actuellement comme le taux neutre d'ici 9 à 12 mois, avec une inflation ayant culminé en mars ou avril 2022 et qui refluerait vers 4,5/5% en fin d'année puis vers 3% à la fi du 1er trimestre 2023.



Mais cela n'a pas troublé les investisseurs US outre-Atlantique: les T-Bonds se détendent -6,5Pts vers 2,7600% alors que Wall Street s'inscrit en forte baisse à mi-séance avec près de -3% sur le Nasdaq, dans le sillage de Tesla qui plonge de -11%, le Dow Jones lâchant -1,9% à 33.400Pts.



Côté Eurozone, après la forte embellie de lundi (-9Pts sur les OAT, -7Pts sur les Bunds), la tendance restait positive ce mardi avec -1,5Pts sur les Bunds et -0,5Pts de base sur nos OAT à 0,8290% et 1,3140% respectivement (c'est beaucoup moins bien qu'en matinée, lorsque les rendement reculaient de -4% et -3% respectivement



Plus au Sud, les BTP italiens effacent -5,4Pts à et les Bonos -4Pts à 2,54% et 1,793%.



Du coté des indicateurs, les investisseurs ont pris connaissance des commandes de biens durables US : elles ont progressé de 0,8% en mars en raison notamment d'une progression des équipements de télécommunications et des voitures, montrent des statistiques publiées mardi par le Département du Commerce.



Ce chiffre, qui fait suite à une contraction de 1,7% sur le mois de février, est toutefois inférieur aux attentes des économistes, qui visaient un rebond compris entre 1,1% et 1,3% le mois dernier.



Le chiffre du mois écoulé s'explique principalement par une hausse des commandes de matériel informatique et de produits électroniques, en hausse de 2,6%.

Le Département du Commerce annonce un recul de 8,6% des ventes de logements neufs aux Etats-Unis au mois de mars, soit un volume annualisé CVS de 763 000 contre 835 000 en février (chiffre révisé).



Le prix médian des ventes de logements neufs américains s'est établi à 436 700 dollars le mois dernier. A 407.000 à fin mars, le stock de logements neufs prêts à la vente représentait 6,4 mois au rythme d'écoulement actuel.



La confiance du consommateur américain s'est légèrement dégradée au mois d'avril, montre l'enquête mensuelle du Conference Board publiée ce mardi.



L'indice de confiance compilé par l'organisation patronale a reculé à 107,3 ce mois-ci après 107,6 en mars, alors que les économistes prévoyaient un repli plus marqué, autour de 106 points.



Le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est replié à 152,6 contre 153,8 en mars, tandis que celui de leurs anticipations est remonté à 77,2, contre 76,7 le mois dernier.



Les marchés avaient salué ce matin la décision surprise de la banque centrale chinoise de réduire d'un point de pourcentage le taux de réserves obligatoires pour les dépôts en devises étrangères, qui passera de 9% actuellement à 8% à partir du 15 mai.



Cette décision vise à renforcer la gestion des liquidités en devises étrangères dans les institutions financières, explique la Banque populaire de Chine dans un communiqué.



Pékin a par ailleurs dévoilé une série de directives destinées à résoudre les goulets d'étranglement, à stimuler la consommation et à faire face à l'impact de la recrudescence de l'épidémie de Covid-19 dans le pays.



Suite à la présentation de ces mesures, l'indice Hang Seng de Hong Kong a repris près de 1% au lendemain d'un lourd repli (-4%) et le Nikkei de la Bourse de Tokyo a fini la séance sur des gains de l'ordre de 0,6%.

Le Yuan poursuit sa baisse avec une chute de -5% en à peine 1 mois.



