Taux : la lourdeur des bourses induit rebond du Bund & T-Bond

23/11/2018 | 19:14

La semaine s'est achevée sur un biais nettement plus positif sur les marchés obligataires Européens, avec des gains plus ténus sur les T-Bonds US.

Nos OAT se sont bien comportées, elles bénéficiaient d'une détente de -4Pts vers 0,733%, les Bunds de -3Pts à 0,343%.

La meilleure performance était à mettre à l'actif des 'BTP' italiens avec -7,2% à 3,412%, les Gilts se sont détendus de -1,5Pts à 1,381%.



Stagnation des 'Bonos' espagnols autour de 1,65%.



La conjoncture en Europe continue de multiplier les signaux de faiblesse: de nombreux indices PMI 'flash' étaient attendus.

En France et en Europe, et on ne peut pas dire que les PMI permettent de finir la semaine en fanfare.



L'indice PMI flash composite IHS Markit de l'activité globale en France se replie ainsi de 54,1 en octobre à 54,0 en novembre, un plus bas de deux mois.



Dans le détail, l'indice flash de l'activité de services se replie à 55,0 (après 55,3), celui de la production manufacturière se redresse à 49,6 (après 48,9), et celui de l'industrie manufacturière tombe à 50,7 (après 51,2).



De plus, selon l'estimation flash, l'indice PMI IHS Markit composite pour la zone euro se replie de 53,1 en octobre à 52,4 en novembre, affichant ainsi son plus bas niveau depuis décembre 2014 et mettant en évidence la plus faible croissance depuis près de quatre ans.

Le PMI 'flash' composite allemand a reculé à 52,2 après 53,4 en octobre, le 'flash services' chute de 54,7 vers 53,3 (le plus bas enregistré depuis décembre 2014).



L'institut ajoute que le ralentissement de l'expansion des nouvelles affaires et la baisse des exportations s'accompagnent d'une détérioration des perspectives d'activité ainsi que d'une hausse des coûts et des prix facturés.

le dernier en date, c'est celui publié aux Etats Unis en milieu d'après-midi: l'indice PMI composite US calculé par IHS Markit, s'établit à 54,4 en estimation flash, contre 54,9 en octobre: les T-Bonds US n'ont pu réagir à ce chiffre puisque le marché obligataire US était clos.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.