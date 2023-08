Taux : la lourdeur l'emporte malgré des stats peu vigoureuses

Aujourd'hui à 19:24 Partager

Le programme de cette journée était chargé en statistiques, mais elles ne se sont pas imposées comme des 'game changer' : il y avait peut-être matière à espérer mieux qu'une timide détente des rendements sur les T-Bonds et la dégradation des Bons du Trésor en Europe apparaît même contre-intuitive, vu la nette décrue de l'inflation en Allemagne (-0,4% d'un coup).



Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans se tasse de -1,5Pt (à 4,107%, un repli modeste après -11Pt la veille) alors que les créations d'emplois dans le secteur privé aux Etats Unis ont chuté de moitié.

ADP n'a recensé que 177.000 nouveaux emplois en août, un chiffre en baisse sensible par rapport au mois précédent.

L'institut ADP explique que cette forte contraction par une chute des créations d'emplois dans l'hôtellerie-restauration à seulement 30.000, après les fortes embauches dans ce secteur les mois précédents.



Le second chiffre le plus marquant, c'était celui du PIB réel US pour le deuxième trimestre 2023 : il ressort à 2,1% en rythme annualisé, selon une deuxième estimation du Département du Commerce, qui l'avait annoncée à 2,4% en toute première lecture, après un taux de 2% observé au premier trimestre.

Jefferies attendait au contraire une révision en hausse à 2,6% pour le deuxième trimestre.



Par ailleurs, la hausse de l'indice des prix PCE (toujours en rythme annuel) pour le deuxième trimestre est révisée en baisse de 0,1 point, à +2,5% annualisé en données brutes et à +3,7% en données 'core' (hors prix des produits alimentaires et de l'énergie).



Séance paradoxale en Europe : le compartiment obligataire s'est dégradé au fil des heures en Europe malgré les bons 'CPI' publiés ce matin: nos OAT affichent +4Pts à 3,074%, les Bunds +4,7Pts à 2,556%.



Les investisseurs avaient pris ce matin connaissance de la première estimation de l'inflation en Allemagne pour le mois d'août : les prix chutent de 6,5% vers 6,1%, déjouant le consensus qui tablait sur un reflux de seulement -0,1% à 6,4% sur un an.

Les chiffres de l'inflation en Espagne se sont en revanche redressés un peu plus nettement qu'attendu, à 2,6% en août contre 2,3% en juillet, du fait de la remontée des prix des carburants, indiquent les chiffres officiels préliminaires : les 'Bonos' se tendent de +4Pts à 3,566%, ni plus ni moins que nos OAT, même écart pour les BTP italiens à 4,195% (le moral des ménages est au plus bas depuis 2021).

Ceux de la zone euro, sont attendus demain en hausse de 5,1% au mois d'août, contre 5,3% en juillet.



Le point d'orgue de la semaine restera la statistique de l'emploi d'août aux Etats-Unis, qui sera publiée vendredi, ainsi que ses implications éventuelles sur la politique monétaire de la Fed.

Enfin, les 'Gilts' britanniques se retrouvent encore en queue de peloton avec +4,7Pts à 4,472%.









Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.