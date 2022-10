Taux : la plus spectaculaire détente de l'année, tous azimuts

Après un mois de septembre qui se conclut par des pertes historiques sur les émissions souveraines européennes, britanniques et américaines, le mois d'octobre début sous de bien meilleurs auspices mais le rebond en cours revêt de prime abord un caractère technique du fait d'une situation de survente d'une intensité rarement atteint depuis 50 ans.



Les Bunds se détendent de -21,5Pts vers 1,8950, nos OAT de -22Pts vers 2,492% et les BTP italiens de -30Pts vers 4,205%: c'est symétriquement l'une -sinon la plus forte- hausse de l'année pour les dettes souveraines de l'Eurozone.

Cette décrue des rendements pourrait faire beaucoup de bien aux bourses européennes s'il perdurait encore 2 ou 3 jours.



Outre Atlantique, les T-Bonds qui se détendaient tranquillement depuis le début de la journée ont brusquement accéléré à la baisse à partir de 15H45 , de -21Pts vers 3,595% : la catalyseur semble avoir été la publication d'un ISM manufacturier en net repli.

Outre-Manche, les Gilts britanniques se détendent mais de -13Pts seulement vers 3,965% après le renoncement de Liz Truss au projet de suppression de la plus haute tranche d'impôt sur le revenu (taxable jusqu'à 45%).

L'annonce de cette réforme fiscale avait suscité un véritable mouvement de panique mercredi dernier avec la perspective d'un creusement des déficits mettant en péril la solidité de la Livre.



D'un point de vue 'macro', l'embellie sur les marchés de taux s'inspire de chiffres assez médiocres publiés ce lundi: les indices PMI du secteur manufacturier publiés ce lundi confirment un net ralentissement de l'activité.

En France par exemple, le PMI chute lourdement de 50,6 vers 47,7 et en Europe, les scores sont -selon les pays- les pires observés depuis mai ou juin 2020.

Les investisseurs espèrent se rassurer avec d'autres données telles que les prix à la production et les ventes de détail dans la zone euro.



Aux Etats-Unis, l'ISM est ressorti en baisse bien plus prononcée que prévu, à 50,2 contre 52 attendu (après 52,8 en août) mais le PMI manufacturier (calculé par l'institut allemand 'Markit') semble plus optimiste puisqu'il ressort a 52 contre 51,8 estimé (après 51,5 en août) et reste ainsi en zone d'expansion.

Bien difficile de tirer des conclusions de chiffres aussi contradictoires sensés témoigner de la même réalité, mais les marchés ont privilégié l'ISM.



Les opérateurs US devraient se montrer attentifs à l'enquête du cabinet ADP sur l'emploi privé publié mercredi, et surtout au rapport mensuel sur l'emploi du Département du Travail, prévu vendredi prochain.



'Des données américaines nettement plus faibles semblent être les seules choses qui pourraient faire changer de position le FOMC', estimait Capital Economics vendredi dernier, ajoutant prévoir toutefois des données pour septembre 'relativement solides'.



