Taux : la pression s'exacerbe encore sur les BTP italiens

01/10/2018 | 19:05

La chute des BTP se poursuit et se traduit par une poursuite de la montée en flèche du rendement du '10 ans' qui bondit de +18Pts à 3,32% (à comparer avec les 3,07% des T-Bonds US).



Les opérateurs sont tétanisé par le risque de dérapage budgétaire italien (le budget 2019 inclut un déficit porté à 2,4% du PIB, sans quoi 'l'Italie retombera en récession' selon le gouvernement de Mr Conté).



Mais la réaction de Bruxelles est si négative (alors que la France avec ses 2,8% de déficit n'encoure aucun reproche) que cela pourrait conduire les agences de notation à prendre Pierre Moscovici au mot et à rétrograder la note du pays à 'BB', avec perspective 'négative'.



Sous une notation 'BB', les portes de l'enfer s'ouvriraient pour la dette italienne car la prochaine révision pourrait la placer en catégorie 'spéculative' ('non investment grade'), contraignant de nombreux grands institutionnels à couper automatiquement et simultanément leurs positions, face à aucun acheteur !



'La situation budgétaire de l'Italie va continuer d'alimenter les gros titres cette semaine et tout le monde attend de savoir quelle va être la réaction de Bruxelles', prévient un intervenant.



Face à des BTP en chute libre, les investisseurs cherchent refuge sur les Bunds, mais pas de 'vague de fond' puisque leur rendement reste quasi stable à 0,427%.

Nos OAT sont légèrement affectés par la tension ambiante, leur rendement se tend de +1,7Pt à 0,827% (le 'spread' s'écarte à 40Bp face au Bund), même constat pour les 'bonos' espagnols avec +4Pts à 1,54%.



Côté chiffres, pas de surprise: l'activité manufacturière en Allemagne recule de de 55,9 vers 53,7 au mois d'août, et c'est un 'plus bas' depuis août 2016.En France, le recul est bien de -1Pt à 52,5 et c'est un 'plus bas' depuis février 2017.

Le PMI manufacturier de l'Eurozone recule logiquement de 54,6 vers 53,2 en septembre.

Aux Etats Unis, l'indice PMI manufacturier d'IHS Markit s'est inscrit en hausse le mois dernier (un plus haut de 4 mois).

Celui-ci est en effet passé de 54,7 en août à 55,6 en septembre, niveau qui reste donc solide en termes de comparaisons historiques.

Symétriquement, l'indice ISM indique une évolution totalement inverse avec une chute de 61,3% vers 59.8% en Septembre (le consensus tablait sur 60,5%).



Le point d'orgue de la semaine sera la parution vendredi des chiffres de l'emploi pour le mois de septembre: le consensus attend un ralentissement des créations de postes, autour de 185.000 jobs le mois dernier, contre 201.000 au mois d'août.



