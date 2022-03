Taux : la semaine s'achève sur une embellie technique limitée

Petite embellie sur l'obligataire pour finir la semaine : une réaction technique après une nette progression des rendements en rapport avec le discours plutôt 'faucon' de la FED mercredi.

Certains membres de la FED confirment un biais restrictif et soulignent que sans la guerre en Ukraine, le tour de vis aurait atteint 0,50% dès ce mercredi... et il n'est pas exclu que ce pas de variation soit adopté si la paix revient en Europe.



Les T-Bonds se détendent de -4,3Pts vers 2,149% : ils ont peu réagi aux 'chiffres du jour' : l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board pour les États-Unis a augmenté comme prévu de 0,3% en février pour s'établir à 119,9, après une baisse de 0,5% en janvier et une hausse de 0,8% en décembre 2021.



Les ventes de logements anciens aux Etats-Unis de février ont diminué de -7,2% par rapport à janvier 2022, et de -2,4% par rapport à février 2021, selon la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR). En rythme annualisé, les ventes s'établissent à 6,02 millions d'unités.



La NAR précise que sur un an, le stock de logements invendus a légèrement augmenté pour s'établir à 870 000 fin février (contre 860 000 un mois plus tôt), ce qui représente 1,7 mois de stock, au rythme actuel des ventes.



Par ailleurs, le prix médian du logement ancien vendu a progressé de 15% en un an, à 357 300$, soit une inflation continue de prix depuis 120 mois consécutifs, la plus longue séquence jamais enregistrée.

Enfin, ce n'est pas anodin, les taux hypothécaires ont franchi le cap des 4% en début de semaine pour s'établir à 4,15% jeudi... cela commence à exclure beaucoup de candidats des critères bancaires d'éligibilité à un crédit aux USA.



De ce côté-ci de l'Atlantique, les marchés évoquaient un possible défaut de paiement de la Russie, il semble que Moscou ait été en mesure d'honorer ses dettes en effectuant ses paiements obligataires libellés en dollars. Plusieurs médias rapportent en effet que JP Morgan Chase a pu recevoir les paiements attendus de la part de la Banque centrale russe, écartant ainsi le risque de défaut à très court terme.



Bonne fin de semaine également pour nos OAT et Bunds: les rendements se détendent de -3Pts de base (à 0,817% et 0,361%), mais cela ne fait pas de différence avec les T-Bonds qui effacent -4Pts à 2,149%.

Plus au Sud, même écart de -3Pts pour les Bonos à 1,308% et les BTP à 1,88%.

Les pressions inflationnistes risquent de demeurer soutenues avec le pétrole qui se stabilise au zénith de la semaine, vers 107$ pour le 'Brent' et 104$ pour le WTI à New York.





