Taux : la stabilité aurait dû s'imposer mais l'Europe trébuche

17/09/2018 | 18:44

Journée creuse en matière de publications 'macro', pourtant la tendance apparaît négative sur les Bunds (+1,2Pt à 0,461%) et plus encore sur nos OAT (+1,4Pts à 0,7800%).



Écart comparable sur les Bonos espagnols (+1,4Pt à 1,519%) mais plus appuyé sur les BTP italiens qui passent de 2,808% à 2,86% (avec une culmination à 2,92%).

Journée plus calme pour les Gilts britanniques avec un modeste +0,6% 1,5360 et un rendement toujours comparable à celui des 'Bonos'.



Calme plat sur les T-Bond US 2028 qui demeurent parfaitement inchangé à 2,994% (après avoir testé 3,02% en début de journée): leur rendement s'est légèrement contracté après publication de l'indice Empire State de la Fed de New York qui décélère brutalement de -6,6Pts à 19 en septembre.



Le reste de la semaine s'annonce plutôt calme sur le front des 'stats', avec seulement une douzaine de statistiques économiques de second plan prévues dans les jours qui viennent: c'est donc la réunion de la FED et les relation commerciales sino-américaines qui vont capter toute l'attention.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.