Taux : la stabilité domine, sauf au Japon (inflexion BoJ ?)

24/07/2018 | 18:33

Il y avait de l'animation sur les indices boursiers, beaucoup moins sur les marchés obligataires qui finissent dans des marges étroites, avec un biais légèrement positif.

Nos OAT se détendent de -1Pts à 0,705%, les Bunds de -0,7Pt à 0,398%.



Stabilité complète sur les Gilts à 1,274%, sur les Bonos à 1,32%... et sur les T-Bonds US à 2,965%.



Les BTP italiens ont continué de se dégrader avec une hausse symétrique du rendement à 2,696% et le plus gros écart du jour -proportionnellement- survient là où on ne l'attendant pas, c'est à dire au Japon où le '10 ans' grimpe de +5%, de 0,085% vers 0,09%... alors que la BoJ pourrait faire évoluer son programme d'achat d'actifs dans un esprit moins interventionniste.

Rappel: la BoJ a fixé une fois pour toute son objectif de taux à 0,00% depuis 2 ans.



Les chiffres du jour, dédiés aux 'PMI' ont eu peu d'impact: l'indice flash PMI composite IHS Markit de juillet dans l'Eurozone se replie de 54,9 en juin à 54,3 en juillet, affichant ainsi son deuxième plus faible niveau depuis novembre 2016, à peine supérieur au creux de 18 mois enregistré en mai.



L'indice flash composite IHS Markit de l'activité globale en France se replie de 55 en juin vers 54,5 en juillet, malgré la hausse de 52,5 vers 53,1 du PMI manufacturier.

Le climat conjoncturel dans l'industrie en France fléchit légèrement en juillet, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui perd un point comme en juin. À 108, il reste cependant bien au-dessus de sa moyenne de longue période (100).



Les investisseurs auront leurs regards tournés vers Washington, où Donald Trump rencontrera demain Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, en plein climat de guerre commerciale.



