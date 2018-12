Taux : la stabilité prévaut en Europe, détente sur les TBonds

03/12/2018 | 18:35

La forte hausse des actions, le retour de l'appétit pour le risque (avec la disparition de celui d'une crispation des rapport sino-américains dès début janvier) n'ont pas trop pesé sur les marchés obligataires.

La dégradation sur les OAT et les Bunds ne dépasse pas 0,5Pt de base, les BTP italiens affichant +2Pts de base à 3,158%... mais c'est l'exception puisque la stabilité domine en Espagne et en Allemagne (Bund à 0,305%).



La surprise provient des T-Bonds US qui font une incursion sous les 3,000%, à 2,995%, soit -2Pts de base par rapport à vendredi et se retrouvent sur des niveaux plus observés depuis le 17 septembre dernier.



Cette détente est peut-être à rapprocher de la contreperformance des dépenses de construction qui ont reculé de 0,1% en octobre 2018 (tout comme le mois précédent) alors qu'un sursaut de +4% était attendu.



Suite au 'G-20' de Buenos Aires, le 'Le cessez-le-feu trouvé entre la Chine et les Etats-Unis (...) lève l'un des principaux obstacles à la tenue d'un rallye de Noël. La prochaine étape, mais qui semble moins effrayer les investisseurs, est le vote du Parlement britannique sur l'accord trouvé entre Londres et l'UE concernant le Brexit prévu la semaine prochaine', analysent ce matin les équipes de Saxo Banque.



Ce matin, plusieurs indices d'activité PMI ont été publiés.



Le secteur manufacturier français a ainsi enregistré sa plus faible croissance depuis vingt-six mois en novembre, au vu de l'indice PMI IHS Markit de l'industrie manufacturière qui se replie de 51,2 en octobre à 50,8. Ce repli du taux d'expansion résultant d'une baisse des nouvelles commandes (la première depuis septembre 2016) et de l'emploi. Parallèlement, les fabricants signalent notamment la plus forte hausse de leurs coûts depuis neuf mois.



L'indice PMI final pour l'industrie manufacturière de l'Eurozone se replie également, de 52,0 en octobre à 51,8 en novembre (l'estimation flash avait évoqué pour sa part 51,5). Bien qu'il se maintienne au-dessus de la barre de 50 pour le 65e mois consécutif, cet indice affiche son plus bas niveau depuis août 2016. La confiance des entreprises se maintient par ailleurs à son plus bas niveau depuis environ six ans.

En Chine, le PMI 'Caixin' stagne en novembre à 50,2 (contre 50,1 en octobre, un mois pourtant amputé d'une semaine de congé ('Golden week').



A l'issue d'une semaine plutôt calme sur le front des 'stats' macro, les investisseurs surveilleront de près les chiffres américains de l'emploi vendredi.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.