Taux : la tendance diverge entre US et UE, Powell +prudent

C'est assez singulier mais le 'ressenti' diverge de part et d'autre de l'Atlantique après la publication d'un indice des prix à la production (PPI) aux Etats-Unis qui déçoit les attentes à tous les niveaux... mais cela ce qui est encore plus paradoxal, c'est les T-Bonds font preuve de résilience tandis que nos bons du Trésor succombent à la lourdeur.

Le Département du Travail fait savoir que le 'PPI' a augmenté de 0,5% en données brutes et de 0,4% en excluant l'alimentation (contre une stabilité attendue), l'énergie et les services commerciaux, en avril par rapport au mois précédent.



Sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'est établie à 2,2% en données brutes (contre 1,8% en mars) et à 3,1% hors alimentation (contre 2,8% en mars).

Cela ne va pas encourager la Fed à assouplir sa politique monétaire rapidement : les dernières déclarations du président de la banque centrale américaine, Jerome Powell, qui s'exprimait en fin d'après-midi depuis Amsterdam (conférence organisée par l'association des banques étrangères aux Pays-Bas) vont dans ce sens.

Le patron de la FED reconnaît que 'la décrue est lente' et qu'il 'va falloir se montrer patient avant que les données relatives à l'inflation aillent dans le bon sens'.

Mais cela n'affecte pas les T-Bonds qui se détendent ce soir de -2,5Pts pour le '10 ans' (vers 4,455%) et de -3Pts pour le '2 ans' à 4,826%.



En Europe, l'inflation en Allemagne est ressortie à +2,2% (stable) et l'indice ZEW du sentiment des investisseurs en Allemagne a progressé de 4,2 points par rapport à avril pour s'établir à +47,1, confirmant que les conditions économiques s'améliorent peu à peu dans la première économie d'Europe.



Les Bunds affichent +3Pt vers 2,538%, nos OAT se tendent de +4Pts vers 3,054, les BTP italiens de +3,3Pts vers 3,883%.



Le creusement de l'écart de rémunération des bons du Trésor US/UE plombe le

Les 'Gilts' britanniques se dégradent 'à la marge' avec +2Pts à 4,198%, les salaires stagnent depuis 3 mois au Royaume Uni, ce qui désamorce la spirale prix/salaires.





