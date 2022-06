Taux : la tension s'exacerbe après le NFP, rendements records

Les marchés obligataires alignent une nouvelle semaine de repli mais aussi et surtout, les rendement inscrivent de nouveaux records depuis avril/mai 20214.

Les sommets de début mai (autour du 5/5) n'auront tenu que 4 semaines avant d'être franchis et ce sont 25Pts de plus qui risquent d'être à supporter par les emprunteurs d'ici fin juin, si ce n'est pas +50Pts.

La valeur des portefeuilles obligataires va encore fondre et la moins-value dépasse désormais -15% depuis le 1er janvier pour les meilleures notations.



C'est sans précédent depuis 1981.

Nos OAT affichent +4Pts à 1,8000% et les Bunds +3,5Pts à 1,2650%: de nouveaux pics ont été inscrits à respectivement 1,8200 et 1,289%.

Plus au Sud, les BTP italiens s'enflamment avec +11Pts à 3,40% (pire niveau depuis fin février 2014), les 'Bonos' espagnols +10Pts à 2,46%.

Le 'spread' BTP/Bunds grimpe à 113,5Pts, un record... et toujours pas de réaction de la BCE.

Côté 'stats', le volume des ventes de détail corrigé des variations saisonnières a diminué de 1,3% dans la zone euro et dans l'UE au mois d'avril selon les estimations d'Eurostat, après des hausses séquentielles de 0,3% et 0,6% respectivement en mars par rapport à février.



Les chiffres les plus attendus ont été publiés aux Etats Unis à 14H30 ('NFP') et 15H45 (PMI Composite) et ils se soldent par une nette dégradation des T-Bonds qui passent le cap des 2,95% et grimpent de +4Pts à 2,960%.



L'économie américaine a généré 390.000 emplois non agricoles en mai, selon le Département du Travail, un nombre légèrement supérieur au consensus, mais le taux de chômage s'est maintenu à 3,6%, alors qu'il était attendu en légère baisse par les économistes.



Par ailleurs, les créations de postes des deux mois précédents ont été révisées, passant de 428.000 à 398.000 pour mars et de 428.000 à 436.000 pour avril, soit un solde de révision de -22.000 pour ces deux mois.



Autre chiffre très attendu, la croissance de l'activité du secteur privé américain a ralenti en mai un peu plus qu'estimé initialement, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global, qui ressort à 53,6 en définitive, révisé de 53,8 en estimation flash et après 56 en avril.



Le PMI des 'services' a nettement ralenti au mois de mai à 53,4 contre 55,6 en avril (au plus bas depuis février 2021) alors que l'indice ISM non manufacturier, reflue de 57,1 vers 55,9.



Pas de cotations à Londres qui célébrait sa seconde journée du jubilée des 70 ans de règne de la reine Elisabeth-II



