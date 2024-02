Taux : la tension se poursuit, le message de la FED pèse

Le 08 février 2024 à 19:11 Partager

Le décorrélation entre les actions et les bons du Trésor se radicalise jour après jour : les taux se renchérissent inexorablement, les indices boursiers empilent les records (déjà 8 pour le S&P500 depuis le 1er janvier, dont 6 en 8 séances, à se demander si l'argent ne connait plus d'autre destination que le S&P500) .

Dans le même temps, les T-Bonds américain se tendent de nouveau (+6,6Pts), le '10 ans' atteignant 4,165%, le '30 ans' de +6,1 à 4,3700%... et le '20 ans' renoue avec les 4,45%.

Peu de chiffres à se mettre sous la dent ce jeudi aux Etats Unis : les inscriptions au chômage aux Etats-Unis confirment l'hypothèse d'un 'atterrissage en douceur' de l'économie américaine avec une nouvelle baisse de -9.000 demandeurs à 218.000.



Selon le Département du Travail, la moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est ressortie à 212 250 soit une hausse de 3.750 par rapport à la moyenne révisée de la semaine précédente.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a reculé de 23 000 pour s'établir à 1 871 000 lors de la semaine du 22 janvier, soit la période disponible la plus récente pour cette statistique.



Les membres de la FED se succèdent pour repousser l'horizon d'une détente des taux, avec peut-être pas plus de 2 à 3 baisses de taux envisagées en 2024 -et peut-être pas avant la fin du 1er semestre- à cause d'une croissance qui demeure singulièrement robuste... ce qui contraste avec la récession qui s'ancre dans l'Eurozone et plus sévèrement en Allemagne où 15% des entreprises seraient en difficulté.



Malgré ce climat de crise, la dégradation de l'obligataires n'a pourtant pas épargné l'Europe et notamment le Bund à 10 ans qui en termine au-delà de 2,36% (+6Pts).

Nos OAT affichent +6Pts à 2,87% et les BTP italiens se tendent de +11Pts vers 3,9330%.

Outre-Manche, les 'Gilts' affichent +9Pts vers 4,095% alors que l'activité industrielle continue de se déprimer.

















Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.