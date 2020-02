Taux : le '10 ans' grec à 0,904%, plus bas que le BTP italien

14/02/2020 | 19:38

Les taux ont continué de se détendre ce vendredi, nos OAT affichent -1,5Pt à -0,16% (sur la semaine, cela donne -2,5Pts).

Les Bunds se retrouvent sous les 0,40% (-1,3Pts)... les Bonos espagnols varient peu vers 0,285%.



Mais le véritable événement, historique, il se situe du côté du '10 ans' grec (-4Pts) qui voit son rendement passer sous celui des BTP italiens, à 0,904% contre 0,915% pour le '10ans 'italien.

Et le '20 ans' ans grec affiche désormais un rendement moindre que le '10 ans' anéricain, à 1,57% contre 1,578% pour le T-Bond.



Et les paradoxes ne s'arrêtent pas là puisque malgré de bons chiffres macro US, la courbe de taux s'inverse à nouveau avec le '3 mois' à 1,5800%.

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan franchit haut la main la barre symbolique des 100Pts, pour s'établir à 100,9 points en estimation préliminaire au mois de février, bien au-delà du consenus de 99,5, après 99,8 en janvier.



Les ventes de détail aux Etats-Unis ont augmenté de 0,3% en janvier, d'après le Département du Commerce, après une hausse de 0,2% le mois précédent (révisée d'une estimation initiale de 0,3%), conformément à ce que les économistes visaient en moyenne.



En excluant le secteur automobile, les ventes au détail américaines se sont aussi accrues de 0,3% le mois dernier, après une progression de 0,6% en décembre 2019, et alors que le consensus espérait un gain de 0,4% en janvier.

La production industrielle des États-Unis a reculé de 0,3% en janvier, selon les données de la Réserve fédérale, le chiffre se situe en dessous du consensus.









Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.