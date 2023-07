Taux : le CPI US à 3% déclenche en embellie de forte ampleur

Nette détente des taux longs qui étaient venus taquiner des niveaux un peu critiques ces derniers jours, grâce à un reflux de l'inflation supérieur aux attentes les plus optimistes.



Les T-Bonds 2033 (-13Pts à 3,853%) ont salué la publication, en début d'après-midi, des prix à la consommation (IPC) aux Etats-Unis qui poursuivent leur contraction en 'global' comme en indice 'coeur' (4,8%): le taux 'global' ressort à 3,00% et se situe désormais 250Pts en deçà du taux directeur de la FED (celui anticipé à 90% dans 15 jours).



Les marchés obligataires européens sautent sur l'occasion d'effacer les pertes de la semaine précédente avec une détente de plus de 12Pts de base sur les OAT à 3,0900%

Les Bunds effacent -11,5Pts à 2,533%, les BTP italiens -16,5Pts à 4,256%... et les Gilts britanniques, effacent -11Pts à 4,5560%.

Cela bouge peu sur les taux courts aux Etats Unis, comme quoi les anticipations de hausse du loyer de l'argent à 5,50% ce 28 juillet ne sont pas remises en cause, et celles concernant septembre guère davantage.



L'indice des prix à la consommation américain est pourtant divisé par 3 en 1 an (légèrement sous les attentes des économistes de 3,1%): il était de +9,1% en juin 2022.

A 3,00%, il s'agit du taux annuel le plus bas depuis mars 2021.



Toujours selon après le Département du Travail, l'inflation en donnée 'core' (hors énergie à -16,7% et produits alimentaires à +5,7%), deux catégories traditionnellement volatiles, le taux d'inflation annuel s'est établi à 4,8% le mois dernier, un niveau là aussi inférieur de 0,1% à celui qu'anticipait le marché en moyenne.



En rythme séquentiel, c'est-à-dire entre mai et juin 2023, les prix à la consommation des Etats-Unis se sont accrus de 0,2% en données brutes comme en excluant l'énergie et les produits alimentaires.

Parmi les baisses de prix les plus marquantes sur 1 an, le fioul (utilitaires, chauffage, engins agricoles, locomotives...) affiche -36,6%, l'essence -26,5%, le gaz industriel -18,6E, les véhicules d'occasion -5,2%.



Ce sont les prix des transports publics qui progressent le plus avec +8,2% puis les repas livrés sur le lieu de travail avec +7,7%.

En réalité, ce sont 9 secteurs sur 14 qui progressent en juin, l'impact des carburants (3 secteurs) s'avère bien décisif.



Les membres de la Fed qui doivent prendre la parole cette semaine devraient se montrer plus positifs sur la trajectoire de l'inflation et 'pourraient de plus en plus suggérer que les hausses de taux devraient être bientôt terminées'.



En Europe, l'indice des prix à la consommation (IPC) de l'Espagne a reflué à +1,9% le mois dernier contre +3,2% en mai, selon l'Institut national de statistiques (Ine) qui confirme ainsi son estimation provisoire de la fin juin (fort impact de l'abaissement de la TVA sur l'énergie).

En données 'coeur' (c'est-à-dire hors alimentation et énergie), le ralentissement de l'inflation espagnole se montre toutefois bien moins spectaculaire, puisque le taux d'inflation annuel n'est passé que de +6,1% à +5,9% d'un mois sur l'autre.



Le taux d'inflation harmonisé aux normes européennes (IPCA) est lui ressorti à +1,6% en juin, en repli de 1,3 point de pourcentage par rapport à mai, repassant ainsi sous la cible de 2% fixée par la Banque centrale européenne (BCE)... mais là encore, c'est le reflet de stratégies fiscales volontaristes visant à préserver le pouvoir d'achat des ménages.







