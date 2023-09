Taux : le CPI provoque un bref électrochoc, puis une détente

Le 13 septembre 2023 à 19:04

Renversement de situation assez troublant sur les marchés obligataires qui passent d'un lourd repli vers 14H31 à une légère détente, comme si la publication du 'CPI' américain -considéré comme le chiffre le plus important de la semaine- avait donné lieu à une double lecture (ou qu'un 'correctif' était venu calmer la nervosité des investisseurs en cours d'après-midi).



Le 'CPI' dévoilé par le Département du Travail fait état d'une hausse séquentielle de +0,6% par rapport à juillet, soit un score de +3,7% en août par rapport au même mois de 2022 (après +3,2% en juillet), ce qui s'avère un peu supérieur aux attentes des économistes (+3,6%).



Hors énergie (-3,6%... une donnée qui va s'inverser fortement en septembre) et produits alimentaires (+4,3%), deux catégories traditionnellement volatiles, le taux d'inflation annuel 'coeur' (le plus suivi par la FED) s'est établi à 4,3% le mois dernier, un niveau globalement conforme à celui qu'anticipait le marché en moyenne (après +4,4% en juillet).



Il semblerait donc qu'après analyse, Wall Street ne tient compte que de l'inflation 'core' qui est effet rassurante, l'indice global des prix à la consommation américain est opportunément relégué au second plan: c'est le verre à moitié plein qui importe.



Les marchés obligataires US basculent dans le vert ce soir : les T-Bonds US affichent ce soir un écart de -1Pt à 4,255% (après 4,368% au plus haut).



Embellie également en Europe puisque nos OAT et les Bunds affichent -1Pt à 3,174% et 2,6310% après une ultra-brève poussée de fièvre de +6Pts à 14H30 jusque vers 3,245% et 2,69% respectivement vers 14H31.

Mais la détente n'est pas univoque puisque les 'Bonos' affichent +0,5% à 3,701% et les BTP italiens +3,2Pts à 4,432%.



Outre-Manche, les 'Gilts' se distinguent en réalisant -pour une fois- la meilleure performance du jour avec -4Pts vers 4,376%.



