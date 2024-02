Si, pour vous, le Japon s’accorde avec technologie, Geishas ou encore Toyota, vous serez déçu par ce qui va suivre. Si par contre, vous êtes intéressé(e) par les mécanismes monétaires de l’une des principales économies mondiales, suivez-nous dans le premier des deux articles consacrés au pays du soleil levant.

En décembre 2022, je profitais de l’accalmie liée aux fêtes de fin d’année pour faire un petit point technique sur le rendement des obligations d’Etat japonaises à 10 ans. Vous trouverez le détail de l’article ICI. Un peu plus d’un an après, il me semblait intéressant de faire un point de situation. La structure long-terme reste bien orientée depuis le déclenchement d’une figure de retournement en double creux à la faveur du débordement des 0.16%, niveau qui fait désormais office de plancher majeur. Le potentiel de la figure a été plus que dépassé à 0.626% tandis qu’un potentiel de hausse plus important a été identifié autour des 1.28%. On pourra surveiller un premier soutien dans la consolidation actuelle autour des 0.49%, niveau qui correspond notamment à la moyenne mobile 21 semaines. Un test de ce seuil avec succès devrait relancer la dynamique haussière de long-terme.

Source : Bloomberg

Quid sur le spread Japon vs. Etats-Unis ?

Au pays des bonds, il est toujours intéressant de comparer les pays entre eux afin de déceler les écarts de rendements potentiels et leur évolution. Comme nous le verrons la semaine prochaine dans un futur article consacré au yen, les écarts de rendements peuvent expliquer les variations sur les monnaies.

Source : Bloomberg

En attendant, il est intéressant de constater que la structure du spread entre le rendement du 10 ans japonais et celui des Etats-Unis est tombé récemment à un bas pluriannuel autour des -408. La structure en vagues d’Elliott fait penser à une séquence de baisse en 5 temps, signalant la possible fin du mouvement de tightening en cours. Pour être convaincu, il faudra pourtant dépasser la résistance clé à -324. Ceci permettra de confirmer le rendement de tendance à la hausse (ou widening) avec une zone cible comprise entre -230 et -188.