Taux : le biais reste négatif, la semaine largement perdante

Les taux longs se tendent encore aux US avec le T-Bond qui rajoute +1,5Pt de base à 1,45%, soit +15Pts sur la semaine écoulée (pire niveau depuis le 2 juillet dernier).

Nos OAT prennent +4Pts à 0,117%, soit +11Pts en hebdo, les Bunds +3,3Pts à 0,2250%.

Plus au Sud, les Bonos rajoutent +3Pts à 0,411% et les BTP italiens +6Pts à 0,784%.

Scénario à grand spectacle outre-Manche avec des Gilts qui flambent jusque vers 0,965E (+12Pts hebdo et doublement du rendement depuis les 0,48% du 4 août) en début de journée puis qui se replient en solo de -6Pts vers 0,904% ce vendredi soir... soit la meilleure performance du jour puisque le '10 ans' UK ressort inchangé par rapport à la veille.



Il y avait peu de matière du côté des chiffre du jour avec un calendrier réduit à la publication des ventes de logements neufs aux Etats-Unis par le Département du Commerce : il fait état d'une hausse de 1,5% au mois d'août 2021, soit un volume annuel CVS de 740.000, contre 729.000 en juillet (révisé de 708.000 en estimation initiale).



Le prix médian de vente des logements neufs s'est établi à 390.900 dollars, quasi stable par rapport à juillet.

Le stock de logements neufs prêts à la vente se regonfle de +6,5% et représente 6,1 mois au rythme d'écoulement actuel (soit 378.000).



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.