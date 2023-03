Taux : le calme règne aux US avant FED, tension en zone Euro

Il y a clairement une différence d'appréciation entre des investisseurs 'action' qui restent relativement confiants dans un scénario de 'pivot' imminent de la FED et des marchés obligataires qui alignent une 3ème séance de repli, après un emballement haussier lundi matin.



Les T-Bonds restent en revanche stables (à 3,60%) en amont des décisions de politique monétaire (FOMC) qui s'achève ce soir et qui sera suivi d'une conférence de presse très attendue de son président, Jerome Powell.



Le verdict de l'institution ne fait guère de doute au vu de l'évolution du 'FedWatch' du CME, qui suggère une hausse de taux quasi-certaine d'un quart de point, à laquelle les intervenants attribuent une probabilité de plus de 86%.



Les marchés attendent surtout de savoir si la Fed emploiera un ton tout aussi accommodant que lors des opérations de sauvetage qu'elle a récemment conduites avec le Trésor afin de protéger le système financier américain.



Les investisseurs seront particulièrement intéressés par ses 'dot plots', qui dévoileront, comme à chaque fin de trimestre, ses perspectives pour le taux final de 2023 et les années à venir.



Cette séance s'achève en revanche sur une nette dégradation des rendements : nos OAT se retendent de +5Pts cet après-midi à 2,85% (après +12Pts ce matin à 2,92%), les Bunds affichent +2,5Pts à 2,325% (après une incursion sous 2,00% ce lundi même), les BTP italiens rajoutent +6Pts à 4,165% et les 'Bonos' espagnols +4Pts à 3,3600%.

La pire performance du jour revient aux 'Gilts' Outre-Manche avec +11Pts à 3,4800%, et même 3,5600% ce mercredi matin.





