Taux : le calme règne, nouveaux records sur les BTP et Bonos

Séance quasi 'blanche' en terme de statistiques mais un duel à distance entre Steven Mnuchin et la FED qui monopolise l'attention des spécialistes des marchés de taux.



Les rendements évoluent peu mais plutôt à la baisse, avec un '10 ans' espagnol (Bonos) qui retrace son plancher des 0,06% de la mi-août 2019: la décrue est linéaire depuis les 1,20% de la mi-avril en Espagne.



Les BTP italiens sont également proches des planchers historiques, avec un rendement qui s'installe sous les 0,60% à 0,597% (-0,3Pt de base).



Nos OAT terminent stables à -0,348%, les Bunds affichent -1Pt à -0,583% et même écart sur les T-Bonds à 0,845%.



Les investisseurs US accueillent avec calme et sérénité la passe d'arme entre Steven Mnuchin et la FED: le secrétaire d'état au Trésor (S.Mnuchin) estime que les rachats de dettes d'entreprises de la FED ne sont plus une priorité aux Etats-Unis et que Jerome Powell devrait lever le pied sur les programmes d'urgence en faveur des entreprises (PEPP), citant le cas des compagnies aériennes qui pourraient lever du cash en revendant les milliards de $ d'actions qu'elles ont racheté ('buybacks') grâce aux taux bas pour doper leur cours (se retrouvant à cours de trésorerie).



Charles Evans (le patron de la FED de Chicago) rétorque que la FED souhaite continuer d'utiliser librement tous ses outils monétaires et que ses programmes de rachats d'actifs (bons du Trésor, dettes d'entreprises) ont démontré leur efficacité tout au long de la crise.



