Taux : le full risk on plombe les T-Bonds et dope BTP italien

Les marchés obligataires US corrigent assez nettement alors que le 'full risk on' se généralise et que les records absolus tombent en cascade à Wall Street.



Les investisseurs voient leur confiance dopée par la perspective de la nomination de Janet Yellen (ex-patronne de la FED et 'colombe monétaire' devant l'éternel) en tant que future secrétaire au Trésor.



C'est un autre membre de la FED qui anime les discussions ce soir : Président de la Réserve fédérale de New York, John Williams, est satisfait de la façon dont le programme d'achats d'actifs obligataires fonctionne: il permet de maintenir assez bas le niveau des taux d'intérêt long terme.



Il déclare également qu'une fois la transition politique achevée, les programmes annulés par Steven Mnuchin jeudi dernier pourront être réactivés.

Mais la politique fiscale (les plans de relance) lui semble être le meilleur outil actuellement, de préférence au soutien monétaire de la FED.



Les T-Bonds se retendent de près de 3Pts à 0,883% alors que le Dow Jones franchit la 'barre sacrée' (dixit Trump) des 30.000Pts dans le cadre d'un scénario des plus classiques de rotation sectorielle 'bons du Trésor vers actions': les séances qui précèdent Thanksgiving sont traditionnellement 'bullish' mais cette année, c'est encore un cran au-dessus avec la plus forte hausse mensuelle de Wall Street depuis janvier 1987.



Les chiffres US du jour semblent un peu contradictoires mais Wall Street s'en désintéresse totalement : la confiance des ménages recule nettement (de -5,3Pts à 96,1, contre 101,4) mais le baromètre des prix immobiliers 'Case-Shiller/CoreLogic' qui évalue le marché du logement dans 20 grandes métropoles américaines s'envole de +6,6% en octobre, en nette hausse par rapport aux +5,3% observés au mois de septembre (le consensus anticipait une quasi-stagnation à 5,4%).



L'indice 'large' de Case-Shiller qui couvre l'ensemble du pays dévoile une flambée de +7% des prix des logements : c'est le gain sur 12 mois le plus rapide depuis 2014.



En Europe, au lendemain de la publication de PMI médiocres, la consolidation l'emporte également : le rendement des Bunds et des OAT affiche +1,2Pts de base.

Le 'risk on ' profite en revanche aux BTP italiens avec -1,5Pts pour un nouveau record de clôture à 0,573%.

Les Gilts britannique varient peu, figés vers 0,33% alors que la BoE (bank of England) avertit qu'un défaut d'accords commerciaux dans le cadre du Brexit pourrait faire plus de dégâts que le Covid-19.



