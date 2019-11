Taux : le grand écart se radicalise entre Bunds et BTP Italie

14/11/2019 | 19:01

Les écarts de rendement se creusent nettement entre le 'coeur' (Bund, OAT, 10 ans pays Benelux) et le Sud (notamment l'Italie).



Cela commence à véritablement à ressembler à une quête de sécurité puisque les Bunds se détendent de -5Pts vers -0,35% (de même que les 'Gilts' à 0,7100%), les OAT de -3,5Pts vers -0,026% tandis que les BTP italiens poursuivre leur dégringolade, avec une hausse symétrique de leur rémunération : +6Pts à 1,393%... contre 1,02% début novembre et moins de 0,80% le 4 octobre (soit +60Pts en 9 semaines).

Le spread avec le Bund dépasse de nouveau +175Pts, ce qui ne s'était plus produit depuis début août (le Bund affichait -0,5%).



Les Bonos espagnols se dégradent également de +1Pt à 0,457% après avoir chuté jusque vers 0,473%.



Les T-Bonds US se détendent de -5,5Pts de base à 1,814% mais cela n'a pas grand rapport avec les statistiques US du jour : le Département du Travail a dévoilé des prix à la production en hausse de 0,4% en octobre aux Etats-Unis (contre 0,3% anticipé, spot +1,1% sur 12 mois) et en données 'core', la hausse n'est que de 0,1% contre une hausse de 0,2% attendue en moyenne (soit +1,5% annualisé contre 1,7% en septembre).



Le Département du Travail surprend avec +14.000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage (à 225.000) à l'issue de la semaine close le 9 novembre alors que le consensus tablait sur seulement +3.000.



Les investisseurs ont été particulièrement attentifs, ce matin, à la publication des chiffres de la croissance allemande, ressortie en hausse de 0,1% au troisième trimestre après une contraction de 0,2% au deuxième trimestre.



Ce rebond signifie que l'Allemagne échappe in extremis à une situation de récession technique, caractérisée par deux trimestres consécutifs de repli de l'activité... sans que cela étaye la détente des Bunds par ailleurs.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.