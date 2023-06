Taux : le mois de juin débute sur une détente (Italie:-10Pts)

Le mois de juin débute par une légère détente des taux de part et d'autre de l'Atlantique : le rendement des T-Bonds à 10 ans recule de -2Pt à 3,618%, l'éloignement d'un risque de défaut des Etats-Unis rendant la dette américaine plus attractive.

Les 'Gilts' britanniques ont fini la journée sur ce même écart de 2Pts (à 4,1620%, ce qui reste un niveau alarmant... et qui s'installe dans la durée).



En Europe, alors que l'inflation s'assagit, les OAT et les Bunds se détendent de -3Pt et -2Pts à 2,81% et 2,25% respectivement.

L'embellie s'avère plus franche au Sud avec -5Pts pour les Bonos espagnols à 3,282% et -9,3Pts sur les BTP italiens qui finissent à 4,000% après une petite incursion symbolique vers 3,992% (-10Pts)



Le taux d'inflation annuel dans l'Eurozone ralentit à 6,1% en mai 2023, marquant ainsi une nette décélération après le taux de 7% observé en avril, selon une estimation rapide publiée par Eurostat.



L'activité économique ralentit également: l'indice HCOB/PMI trahit une nouvelle décroissance mensuelle du secteur manufacturier de la zone euro, avec un plus bas de 36 mois à 44,8 en mai. L'activité se dégrade à un rythme accéléré par rapport à celui du mois précédent (45,8 en avril).



En France, l'indice HCOB PMI a également signalé une nouvelle décroissance mensuelle du secteur manufacturier français, mais à un rythme très proche de celui du mois précédent, au vu du creux de 35 mois enregistré en avril (45,6



Les T-Bonds ont peu réagi à un déluge de statistiques parues dans l'après-midi: l'enquête ADP révèle un rythme d'embauches toujours élevé dans le secteur privé aux Etats-Unis.

ADP recense +278.000 emplois en mai, un chiffre largement supérieur aux attentes (de plus de 50%, le consensus tablait sur seulement +175.000 nouveaux jobs).



Les créations de postes sur le mois écoulé ont ralenti très marginalement par rapport aux 291.000 du mois précédent, un nombre révisé en très légère baisse par rapport à une estimation initiale qui était de 296.000.



Le nombre d'inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis n'a augmenté que de 2000 lors de la semaine du 22 mai, s'établissant à 232 000 contre 230 000 la semaine précédente (chiffre révisé par rapport à 229 000), selon le Département du Travail (le consensus tablait sur +5.000).



La productivité non-agricole n'a diminué que de 2,1% aux Etats-Unis au premier trimestre 2023 en rythme annualisé, chiffre révisé par rapport à une estimation préliminaire du Département du Travail qui était de -2,7%.



Par ailleurs, compte tenu d'une progression de 2,1% du salaire horaire, cette chute de la productivité s'est traduite par un bond de 4,2% des coûts unitaires salariaux non-agricoles sur les trois premiers mois de l'année.



Côté activité industrielle, le secteur manufacturier américain s'est contracté en mai, à en croire S&P Global dont l'indice PMI s'est établi à 48,4 en définitive pour le mois écoulé, contre 48,5 en estimation flash et après 50,2 en avril.

Une autre enquête confirme ce ralentissement: selon l'ISM (Institute for Supply Management), l'activité dans l'industrie manufacturière s'est contractée à 46,9 le mois dernier, contre 47,1 (septième mois de repli d'affilée en mai).



Fait préoccupant, l'ISM souligne que son sous-indice mesurant la vigueur des carnets de commandes, en baisse de 5,6 points le mois dernier, n'avait plus chuté à un tel rythme depuis la crise financière de 2008.





