Taux : le rebond des actions à clairement plombé l'obligataire

Le rendement de nos OAT repasse nettement au-dessus de 1,5% (+7,5Pts à 1,543% pour nos OAT) alors que Christine Lagarde annonce sur son 'blog' qu'elle prévoit une 'sortie des taux négatifs' (le taux de prise en pensions reste fixé à -0,5%) en septembre (d'ici plus de 3 mois en fait) et une hausse des taux directeurs cet automne (certains craignaient que la date soit avancé à juillet).

En Allemagne, les Bunds ont pris +8Pts à 1,0230% alors que le climat des affaires s'améliore de façon inattendue en Allemagne (une bonne surprise): selon l'institut Ifo, son indice atteint 93 en mai, après 91,9 le mois précédent, une progression portée par une meilleure évaluation de la situation actuelle alors que les anticipations restent à peu près stables.



'L'économie allemande se montre résiliente face aux problèmes de l'inflation, des goulots d'étranglements et de la guerre en Ukraine', commente l'institut basé à Munich, ajoutant qu'il 'n'y a pas de signal observable d'une récession'.



D'autres données concernant la situation économique seront scrutées par les investisseurs cette semaine: les derniers PMI européens seront au programme de mardi et les 'minutes' de la Fed seront dévoilées mercredi.



'Les marchés vont aussi suivre l'évolution de la maladie de la variole du singe, un type d'infection virale contre lequel l'OMS a mis en garde ce week-end puisque 92 cas ont d'ores et déjà été identifiés dans 12 pays qui ne sont habituellement pas coutumiers de cette pathologie', soulignent les équipes de Danske Bank (il est très peu contagieux, très peu létal, se guérit bien... mais quel nom 'intimidant' et quel excellent support pour la 'propagande de la peur', et le premier 'cas' détecté en Grèce vient d'être démenti : simple varicelle... NDLR).



Sur les émissions obligataires du Sud de l'Europe, la dégradation fut également au rendez-vous avec +6Pts sur les BTP à 3,033% et +5Pts sur les Bonos à 2,135%.

Outre-Atlantique, les T-Bonds affichent des écarts comparables avec +7Pts à 2,858%.

La pire performance échoit aux Gilts britanniques avec +9,5Pts de bas à 1,985% (et l'écart a dépassé les +10Pts en séance).





