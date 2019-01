Taux : le rendement des Bonos et des Gilts désormais à parité

23/01/2019 | 18:46

Nouvelle séance caractérisée par une faible volatilité, avec un biais légèrement haussier.



Les opérateurs étaient un en manque de repères: avec le 'shutdown' de certaines administrations américaines, la publication d'indicateurs économiques est perturbée, voir reportée.



Faute de 'stat' à se mettre sous la dent, les opérateurs écoutent les interventions des uns et des autres à Davos et le ton est en générale 'prudent' en ce qui concerne la croissance.



Jamie Dimon, le patron de JP-Morgan, constate que les nuages s'accumulent à l'horizon aux Etats Unis... en revanche, le ministre de la santé allemand affirme que l'économie allemande est en pleine forme (ce qui semble presque couler de source), alors le PIB 2018 et les attentes pour 2019 ont été récemment revues à la baisse.

Le Bund se détend de -1Pts vers 0,226% (soit +41Pts de prime face aux OAT qui affichent 0,637% contre 0,643% la veille).



Plus au Sud, le rendement des Bonos espagnols se détend nettement de -3,5% à 1,326% et revient à égalité avec celui des 'Gilts' britanniques (+0,6% à... 1,326%), enfin, le BTP italien stagne à 2,77%.



Rappel: la nouvelle mouture du 'Brexit' présentée mardi semble si proche de celle rejetée il y a une semaine que les chances d'une adoption semblent quasi nulles... mais le marché obligataire ne dérape pas.



