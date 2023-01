Taux : le repli de ce vendredi efface les gains de la semaine

Les discours des banquiers centraux depuis Davos ont douché les anticipations de 'pivot' rapidement adopté après l'arrêt des hausses de taux prévue au 1er trimestre aux US et début second semestre en Europe.

La semaine s'achève sur une consolidation assez tranchée sur le marché obligataire, ce qui efface l'essentiel des gains des la semaine (90% des gains pour nos OAT).



Le rendement des emprunts d'Etat US s'est tendu de +8Pts vers 3,4790%, malgré une nouvelle chute (-1,5% en séquentiel) des reventes de logements anciens (de seconde main) en décembre.



C'est plus impressionnant en rythme annualisé avec -17,8%, à un de 4,02 millions de transactions (contre près de 5 millions en 2021), selon les données désaisonnalisées de la National Association of Realtors.



Et une détente des taux hypothécaires n'est pas pour demain : depuis Davos, plusieurs responsables de la Réserve fédérale et de la BCE (L.Brainard, Chr.Lagarde) ont envoyé aux marchés un message de fermeté et de détermination dans leur lutte contre l'inflation, un avertissement entendu par les intervenants de marché à une semaine de la réunion de la Fed.



En Europe, nos OAT se dégradent de +13Pts à 2,613%, les Bunds der +12Pts à 2,163%, les BTP italiens de +20,5Pts à 3,975%.

Outre-Manche, les Gilts se sont dégradés de +11Pts à 3,3880%, malgré une baisse inattendue de -1% des ventes de détail, ce qui porte le repli annuel de -5,8% contre -4,1% anticipé.





