Taux : le 'risk-off' ne fonctionne plus à 24H communiqué FED

A 24H du communiqué de la FED, les marchés obligataires ont évolué en ordre dispersé.

Les rendements des emprunts d'Etat n'ont connu qu'un bref épisode de détente la veille avant une nouvelle dégradation générale ce mardi.



Le rendement des Treasuries à 10 ans se tend de +2Pts et se stabilise autour de 1,755% après un 'pic' intraday à 1,79% contre 1,7100% lundi en fin d'après-midi.



Les T-Bonds ne bénéficient donc pas aujourd'hui d'une rotation sectorielle de type 'risk-off', les anticipations de hausse des taux US prenant le pas sur 2 indicateurs 'macro' pas très rassurants: l'indice Case/Shiller traduit une flambée de +18,5% des prix de l'immobilier en rythme annuel (dont +1,2% en novembre).

La confiance du consommateur américain s'est dégradée en janvier, selon l'indice du Conference Board qui s'est établi à 113,8 contre 115,2 pour décembre 2021 (révisé de 115,8 en estimation initiale).



Dans le détail, si la composante de la situation présente s'est améliorée d'un mois sur l'autre, passant de 144,8 à 148,2, cette amélioration a été plus que contrebalancée par le plongeon des 'attentes', passée de 95,4 à 90,8.

La crainte d'une accélération de l'inflation et d'un durcissement monétaire pourraient être confirmés par le communiqué que publiera la banque centrale demain : elle devrait dévoiler son calendrier de resserrement monétaire et confirmer le dégonflement de son 'bilan' (qui atteindra les 9.000Mds$ à fin mars, contre 900Mds$ avant la crise financière de 2008).



L'ambiance n'était pas plus favorable en Europe nos OAT se retendent de +2Pts vers 0,3300%, les Bunds affichent +2Pts à -0,082%.

Plus au sud, les Bonos finissent quasi stables (+0,5Pt à 0,64%), les BTP prennent +1Pt à 1,346%.

La plus mauvaise performance du jour revient aux Gilts UK qui se dégradent de +3,5Pts vers 1,166%.







