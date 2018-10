Taux : le risque italien demeure pénalisant, T-Bonds stables

12/10/2018 | 18:22

Existe-t'il un risque inflationniste aux Etats Unis ?

Donald Trump devrait apprécier les chiffres du jour, lui qi ne voit aucun risque de dérapage puisque les prix à l'importation ne varient pas en septembre.

Publié un peu plus tard, l'indice de confiance de l'Université du Michigan se dégrade de -1,1Pt vers 99, alors qu'il était attendu en légère progression à 100,6... encore une raison de ne pas brusquer les choses.



Les T-Bonds US terminent la journée inchangés à 3,15% tandis qu'en les Bunds se détendent de -2Pts vers 0,502% sur fond de nouvelle dégradation des BTP italiens (+4Pts à 3,575%, soit +307Pts de 'spread').

Le 'risque italien' et le bras de fer potentiel entre Rome et Bruxelles dès lundi prochain, tétanise les investisseurs: l'aversion au risque italien contamine les 'bonos' espagnols (+3,3Pts à 1,6800%).



Aux Etats Unis, les séances sont animées par le duel à distance entre la Maison Blanche et la FED: un de ses membres, Charles Evans, comme pour riposter à une nouvelle charge de Donald Trum ce vendredi contre le 'brutalité de la FED', réaffirme qu'adopter un biais monétaire un peu plus restrictif 'fait du sens' vu la vigueur de la croissance (objectif 2,75 à 3,00%).



'Les investisseurs se montrent très préoccupés par l'effet de la guerre commerciale de Donald Trump sur la croissance mondiale, mais aussi sur la rentabilité des entreprises', expliquait jeudi Konstantinos Anthis, responsable de la recherche chez ADS Securities.







Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.