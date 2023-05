Taux : le score des OAT s'améliore face au Bund malgré Fitch

Belle séance sur les marchés obligataires, une nouvelle fois témoins d'un retour de la confiance en amont du communiqué de la Réserve fédérale : son président Jerome Powell tiendra une conférence de presse dans la foulée et les investisseurs espèrent un discours prudent, où l'hypothèse d'une 12ème hausse au mois de juin (vers 5,25/5,50%) serait jugée improbable.



Pour ce 3 mai, peu ou pas de suspens : depuis de longues semaines, la banque centrale américaine a préparé les esprits à un nouveau tour de vis de 25 points de base (fourchette 5,00/5,25%), reste à découvrir si elle laisse la porte ouverte à une 12ème hausse en juin (vers 5,25/5,50%).

Le rendement du '2 mois' qui s'est hissé vers 5,27/5,30% en séance démontre qu'il subsiste une infime anticipation de 'taux final' à 5,5%.



D'après le baromètre FedWatch de CME Group, les opérateurs évaluent à 89,3% la probabilité d'un relèvement de 25 poi64Pts vers 3,38% tandis que son équivalent allemand stagne autour du seuil des 2,25% (-1Pt à 2,24%).



La publication de l'enquête ADP -avec un chiffre surprise- ne fait pas absolument pas tressaillir les T-Bonds (le '6 mois' et le 1 an restent inchangés) : tout s'est passé comme si le chiffre d'avril était conforme aux attentes, or il ne l'est pas.



Le secteur privé aux Etats-Unis a généré 296.000 emplois en avril selon ADP, un chiffre largement supérieur aux attentes (180.000) soit un quasi doublement par rapport aux 142.000 du mois précédent, un nombre révisé en très légère baisse par rapport à une estimation initiale qui était de 145.000.

'Les employeurs embauchent de façon agressive tout en contrôlant les salaires', commente Nela Richardson, économiste en chef d'ADP. 'Nos données montrent également que moins de personnes changent d'emploi'.



Autre chiffre très attendu, le PMI composite (activité anticipée dans le secteur privé américain) a vu sa croissance s'accélérer en avril, selon S&P Global dont l'indice s'est établi à 53,4 en estimation définitive pour le mois écoulé, contre 53,5 en estimation flash, mais après 52,3 le mois précédent.

La croissance du secteur tertiaire aux Etats-Unis (ISM) s'est poursuivie au mois d'avril, à 51,9 contre 51,2 en mars selon l'enquête mensuelle réalisée auprès des directeurs d'achats par l'Institute for Supply Management, ce qui représente un quatrième mois consécutif en zone d'expansion de l'activité.



Le sous-indice des nouvelles commandes a progressé à 56,1, après 52,2 le mois précédent, tandis la composante de l'emploi a reculé à 50,8, contre 51,3 en mars, tout en demeurant en territoire de croissance.

La mesure des prix acquittés s'est quant à elle accrue, passant à 59,6 contre 59,5 le mois passé.



Pas de 'stats' majeures en Europe (l'inflation s'établit à +5,9% en France, pas de surprise) mais une forme de retour de l'appétit pour le risque se manifeste avec une détente de -2,3Pts des OAT à 2,822% (leur score s'améliore face au Bund malgré Fitch, de -5Pts du BTP italien à 4,1100% et de -2Pts des 'Bonos' espagnols à 3,3020%.



Et pour ne pas déroger à la tradition depuis 9 semaines, les 'Gilts' britanniques sous-performent encore avec +2Pts à 3,715%, soit +147,5Pts de 'spread' avec le Bund : les +150, c'est peut-être pour demain, la crise n'est pas loin.





