Taux : le 'sell-off' boursier ne dope toujours pas T-Bonds US

Nouveau 'sell off' à Wall Street sur les places européennes : les indices boursiers perdent -1,5% en moyenne (le Dow Jones est même retombé sous 24.500 ce mardi)... et toujours pas de rotation sectorielle mesurable.



Les marchés obligataires effacent juste le petite baisse de la veille: les Bunds se détendent de -2,2Pt à 0,3547%, nos OAT de -1,8Pts à 0,76%, les Bonos espagnols ressortent de nouveau quasi inchangé (à 1,66%) et les BTP italiens se dégradent encore de +2Pts à 3,62%, ce qui correspond aux pires niveaux du mois de novembre (alors que les banques italiennes poursuivent leur débâcle avec -20% depuis le début du mois).

Bonne journée en revanche pour les Gilts qui consolident à l'horizontal (+0,5Pt vers 1,383%) les beaux gains de la veille.



Les T-Bonds US sont à l'arrêt depuis lundi soir autour de 3,06% et ils n'ont guère profité de chiffres concernant l'immobilier, plutôt décevants:

les mises en chantier de logements n'ont augmenté que de 1,5% en données'CVS' le mois dernier aux Etats-Unis, à 1.228.000 en nombre annualisé, là où le consensus tablait sur +2,4%.

En rythme annuel, le coup de frein est incontestable avec un recul de -2,9%.



Le nombre de permis de construire, censé préfigurer les mises en chantier futures, s'est tassé quant à lui de 0,6% à 1.263.000, s'établissant ainsi non loin des 1.261.000 que les économistes anticipaient en moyenne.



Un coup d'oeil sur l'Europe et la France en particulier: le taux de chômage au sens du BIT s'établit à 9,1% de la population active en France (hors Mayotte), comme au deuxième trimestre, selon les données corrigées de variations saisonnières de l'Insee.



En France métropolitaine, le nombre de chômeurs augmente de 22.000 au troisième trimestre, à 2,6 millions, et le taux de chômage reste stable à 8,8% de la population active. Ce taux augmente pour les jeunes, mais diminue un peu pour les 50 ans ou plus.



