Taux : le stress du système bancaire amènera la fin du cycle de hausse (Pimco)

Aujourd'hui à 16:04 Partager

" Le ralentissement de la croissance du crédit pourrait freiner la croissance économique américaine, allégeant ainsi la pression sur la Réserve fédérale ": c'est ce qu'affirment Tiffany Wilding, économiste Amérique du Nord, et Allison Boxer, économiste, dans une note publiée ce jour par Pimco alors que " la Fed soupèse l'inflation persistante et le stress du système bancaire " pour déterminer sa future politique de taux.



Pour les deux analystes, " les tensions dans le secteur bancaire contribueront à ralentir l'activité économique, la demande et, finalement, l'inflation, de sorte que moins d'actions seront nécessaires de la part de la Fed pour resserrer suffisamment les conditions financières ". " Par conséquent, la Fed s'est probablement rapprochée de la fin du cycle de hausse ".



" Les défis contradictoires auxquels les responsables de la Fed ont été confrontés lors de la réunion de mars conduiront, en fin de compte, à une croissance plus faible et, à terme, une inflation plus contenue ", concluent-elles.