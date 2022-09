Taux : le stress reprend le dessus après le 'CPI' allemand

Le mois de septembre 2022 restera un des pires -sinon le pire tel qu'on l'observe ce jeudi- du 21ème siècle pour les marchés obligataires européens, avec une nouvelle forte tension des taux suite à la publication du 'CPI' préliminaire en Allemagne pour le mois de septembre.



L'indice des prix à la consommation germanique calculé selon les normes européennes IPCH a progressé de 2,2% en séquentiel (par rapport à août) et de 10,9% sur un an (déjouant le consensus Reuters de +1,3% et +10,00%/an).



Un chiffre très mal accueilli : les Bunds se dégradent de +10Pts vers 2,24%, ce qui plombe nos OAT avec +8Pts à 2,84% (et 2,90% au plus haut).

Plus au Sud, les Bonos prennent également +8Pts et les BTP italiens +10Pts à 4,675%.

La pire performance du jour revient aux 'Gilts' britanniques qui affichent +18Pts à 4,1850%, malgré le soutien apporté par la BoE aux émissions de maturité de 10 à 50 ans.

Les T-Bonds ne sont guère mieux lotis : le rendement des T-Bonds remonte de +10Pts à 3,8050%, sans que les chiffres du jour soient spectaculaires: l'activité économique des Etats-Unis s'est contractée de 0,6% au deuxième trimestre en rythme annualisé, selon la 3ème et dernière estimation le Département du Commerce, les entreprises américaines ayant nettement réduit leurs dépenses d'investissement face à la menace d'une récession.



L'indice des prix de base dit 'PCE', très surveillé par la Réserve fédérale, a néanmoins été revu à la hausse, à +7,3% en rythme annuel, après une première estimation de +7,1%.

Hors éléments volatils que sont l'énergie et l'alimentation, le PCE en version 'core' s'établit à +4,7%, à comparer avec +4,4% dans sa précédente estimation

Les analystes redoutent une nouvelle envolée des prix à la consommation vers 10% sur le mois en cours après la fin du rabais sur les prix à la pompe et les tarifs de train.











