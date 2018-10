Taux : le tension retombe, le 'spread' BTP/Bund sous les 300P

29/10/2018 | 19:30

Séance marquée par un retour de l'appétit pour le risque: le rebond des indices boursiers s'accompagne d'une désaffection pour les 'placements sûrs', d'où la hausse de rendement de +2,5% sur les Bunds à 0,375% et de +3Pts sur les T-Bonds US à 3,16%.



Retour symétrique des investisseurs sur les 'bonos' espagnols (-3Pts à 1,5461%) et nouvelle détente pour les BTP italiens (-8Pts à 3,358%), ce qui ramène le 'spread' avec les Bunds sous le seuil symbolique des 300Pts de base.



Les T-Bonds US reflètent également des chiffres plutôt solides en matière de consommation: après une hausse de 0,5% en août, les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,4% en rythme séquentiel le mois dernier, selon le Département du Commerce, conformément à ce qu'anticipaient les économistes en moyenne.



Les revenus des ménages n'ont pour leur part crû que de 0,2% en septembre, une progression inférieure de moitié au consensus (+0,4%), marquant ainsi un net ralentissement par rapport à la progression de 0,4% du mois précédent.

De quoi tempérer un peu les anticipations inflationnistes et alimenter l'espoir que la FED abaisse son objectif de 'taux neutre' de 3,25 à 3%.







