Taux : légère dégradation Gilts après BoE, embellie T-BondsUS

La lourdeur l'a emporté sur l'obligataire, en cette séance pauvre en données 'macro' (sauf le chômage hebdo US) mais marquée par la réunion de la Bank of England.

Elle a laissé comme prévu son taux directeur inchangé mais précise qu'elle 'devrait réduire ses taux d'ici quelques mois ou quelques trimestres' (ce qui rend possible un maintien durant 6 mois supplémentaires, ou un assouplissement avant le milieu de l'été).

La BoE revoit par ailleurs à la baisse ses prévisions d'inflation à 2,6% contre 2,8% au Royaume Uni en 2024.



Les 'Gilts' britanniques n'en tirent paradoxalement aucun profit et voient leur rendement se tendre de +4Pts vers 4,181%.

La tendance n'était guère plus souriante dans l'Eurozone avec des OAT à +4Pts vers 3,003%, des Bunds à +3,6Pts vers 2,495%, des BTP italiens avec +4Pts à 4,835%.

Pas de chiffres à l'agenda en Europe ce 9 mai, 1 seul aux Etats Unis : les inscriptions hebdo aux allocations chômage aux Etats-Unis s'élèvent à 231 000 à l'issue de la semaine du 29 avril, soit +22 000 par rapport à la semaine précédente dont le niveau a été révisé marginalement à la hausse, de 208 000 à 209 000.

Les chiffres précédents ont été marqués par une rare stagnation proche des planchers historiques -autour des 210/220.000- qui a duré 1 mois.



La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 210 250 soit une hausse anecdotique de 250 par rapport à la semaine précédente.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a augmenté de 17 000 pour s'établir à 1 785 000 lors de la semaine du 22 avril, soit la période disponible la plus récente pour cette statistique.



Les T-Bonds US ont inversé la vapeur dans l'après-midi, passant de +2Pts à 2,502% à -2Pts vers 4,463%, même écart pour le '2 ans' à 4,813%.







