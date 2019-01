Taux : légère dégradation avec des stats macro décevantes

07/01/2019 | 18:19

Le vent d'euphorie haussière qui souffle depuis vendredi sur Wall Street ne retombe pas : le Nasdaq rajoute 1,4% aux +4,25% gagnés vendredi mais la dégradation symétrique du marché obligataire s'avère beaucoup moins brutale que vendredi (+11Pts) puisque le rendement du T-Bond ne se tend que de +1,6Pt à 2,686%.



Il est vrai que le seul chiffre 'macro' publié ce lundi n'était pas spécialement enthousiasmant:



Le rendement des OAT, tombé vers jeudi, s'établissait à 0,714% vendredi, et à 0,723% ce lundi (soit environ +1Pt).



Le Bund, remonté de 0,15% jeudi soir vers 0,21% vendredi affiche également +1Pt de base à 0,22% ce soir.



Recul plus marqué des 'Bonos' avec +3Pts à 1,508% et stabilité ou légère détente des BTP italiens vers 2,91%.



L'après-midi a été ponctué par l'indice ISM (Institut for Supply Management) qui s'est contracté de -3,1Pts à 57,6 pour le mois écoulé, (contre 60,7 en novembre) alors même que le consensus ne l'attendait en repli qu'à 59,5.



L'indice ISM confirme donc le ralentissement de l'expansion du secteur des services US indiqué vendredi dernier par l'indice PMI d'IHS Markit, paru en baisse à 54,4 au titre du mois dernier contre 54,7 en novembre 2018.



Dans l'Eurozone, les ventes de détail constituent une bonne surprise (+0,6% contre +0,1% attendu) avant de découvrir les productions industrielles et les balances commerciales des grands pays européens au cours des jours suivants.



Les commandes à l'industrie allemande ont baissé de 1% en novembre 2018, contre un recul de 0,2% seulement attendu en consensus, avec un plongeon de 11,6% des commandes provenant du reste de la zone euro. 'Cette chute reflétant principalement une normalisation après les très fortes commandes aéronautiques d'octobre, elle ne devrait pas être sur-interprétée', tempère Commerzbank, soulignant en outre la bonne tenue des commandes hors zone euro.





