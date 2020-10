Taux : légère dégradation en Europe, très nette aux US et UK

05/10/2020 | 18:47

Petite consolidation des marchés obligataires européens alors que les indices boursiers entament la semaine sur une note soutenue.



Nos OAT se retendent de +2Pts à -0,24%, les Bunds de +3Pts à -0,507% et plus au Sud, les Bonos espagnols affichent +4Pts à 0,262%.

Les BTP italiens s'en tirent le mieux avec seulement +1,2Pt à 0,8010%... ce qui signifie que le 'spread' avec le Bund atteint un nouveau plancher de +131Pts de base.



Les Gilts britanniques affichent le plus mauvais score avec +4,5Pts vers 0,2910%, le PMI 'composite' se dégrade de 58,1 vers 56,5, dans le sillage des 'services' qui décroche de 58,8 vers 56,1 en septembre.



Outre Atlantique, les T-Bonds voient leur rendement bondir de +6Pts vers 0,754E (plus gros écart négatif en 1 mois) alors que Wall Street semble en grande forme avec +1,5% à la mi-séance.

L'indice ISM non manufacturier (Institute for Supply Management) s'établit à 57,8 aux États-Unis en septembre, en hausse de près de +1Pt par rapport à 56,9 en août, alors que les économistes attendaient en moyenne une dégradation vers 56,1.



Charles Evans, le patron de la FED de Chicago qualifie l'économie américaines 'd'étonnamment résiliente' mais il indique 'qu'elle ne retrouvera pas son niveau d'activité pré-Covid avant au moins fin 2021', et à conditions que les plans de relance (qui sont du ressort du Congrès) soient à la hauteur des enjeux.



Il prévoit qu'il faudra attendre 2023 pour que le taux de chômage retombe à 4% et que l'inflation se rapproche de 2% (il n'est pas encore question de déborder ce seuil avant 3 ans), donc pas de hausse de taux avant 2024,

et de la relance à gogo, c'est le cocktail favori des investisseurs US.





'Un nouveau sondage réalisé par NBC et le Wall Street Journal montre que Biden est crédité de 53% d'intentions de votes, contre 39% pour Trump, et que son avance a tendance à s'accroître depuis le débat chaotique de la semaine dernière', écrit Danske Bank dans une note diffusée ce matin.



Les marchés ne s'inquiètent plus d'une victoire démocrate, les mesures les plus 'extrêmes' de l'aile gauche (mouvance Sanders/Oracio Cortez) ayant peu de chance de faire partie des priorités de Joe Biden en cas de victoire, la priorité étant la relance de l'économie, donc le soutien au business... et de Wall Street.







