Taux : légère dégradation en Italie, peu d'écart par ailleurs

25/07/2018 | 19:05

Une légère aversion au risque se matérialise, mais il faut se garder de la sur-interpréter car les écarts demeurent modestes.

Ce sont les BTP italiens qui subissent une nouvelle dégradation avec +4,5Pts à 1,692% (quelques soucis de solvabilité pour les banques italiennes resurgissent), les Bonos espagnols se repliant également avec +3,1Pts de base à 1,352%.

La recherche de sécurité a profité aux Bunds avec -1Pt à 0,3940% et à nos OAT avec -2,2Pts à 0,693%, les 'Gilts' britanniques terminant inchangés à 1,272%.



Les Bunds ont peu réagi à la publication de l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne, et c'est assez logique: l'institut munichois a calculé que le 'sentiment' des milieux d'affaires allemands s'est replié de seulement -0,1 point à 101,7 au mois de juillet, là où les économistes anticipaient en moyenne à 101,5.



L'institut explique que les entreprises allemandes se montrent un peu plus satisfaites des conditions d'activité actuelles (+0,1 point à 105,3) alors qu'elles sont légèrement moins optimistes pour ce qui est de l'avenir (-0,3 point à 98,2).



'Il [s'agit] d'une publication très observée et commentée. En effet, (...) beaucoup d'investisseurs ont des interrogations sur la santé de l'économie outre-Rhin. Récemment, le FMI a baissé ses prévisions de croissance pour le pays en 2018 à 2,2%, notamment en raison du protectionnisme, et il a également mis en garde Berlin contre les conséquences néfastes du Brexit.



Ces inquiétudes sont déjà bien perceptibles dans les enquêtes d'opinion qui sont en baisse ces derniers mois, a fortiori du fait d'une dégradation du momentum économique', analyse ce matin Saxo Banque.



Le chiffre concernant les ventes de logements neufs aux États-Unis chute de -5,3% et cela réduit la progression annuelle à +2,4%.

Autre surprise, le prix médian ressort à 302,100, en repli de 4,2% par rapport à juin 2017.

Les T-Bonds US en profitent pour se détendre de -2,5Pts de base à 2,94%.





