Taux : légère dégradation en Zone Euro, embellie sur GiltsUK

(CercleFinance.com) -Séance de consolidation sur les marchés obligataires, malgré une entame de séance plutôt positive, avec d'étroites oscillations autour de l'équilibre.



Les investisseurs semblent avoir complètement intégré -et digéré- la perspective d'une nouvelle hausse de taux par la Réserve fédérale des 25 et 26 juillet... laquelle pourrait bien être la dernière (même si certains membres de la FED tentent encore de brouiller les pistes).



La tendance s'est véritablement inversée à la baisse vers 14H30 et les rendement se sont tendus jusque vers 18H, avec +4,5Pts sur les OAT et les Bunds à 2,953% et 2,3920% respectivement, les BTP italiens affichant +6Pts à 4,0730%.

Cette dégradation est un peu étonnante vu la modération de la hausse des prix à la consommation en Europe: ils ont ralenti à +5,5% sur un an en juin, principalement sous l'effet des prix de l'énergie, selon les données définitives publiées mercredi par Eurostat, qui confirme une première estimation.



Ce chiffre marque un net ralentissement par rapport au mois de mai, qui avait vu l'indice des prix à la consommation grimper de 6,1%, et par rapport à juin 2022, qui avait vu les prix flamber de 8,6%.

Hors énergie, l'indice ressort toutefois en hausse de 6,9% sur un an... c'est peut être ce sous-indice qui a indisposé les investisseurs car les prix ne reculent pas de manière uniforme, d'où la légère remontée observée à partir de 10H45.



Trajectoire inverse sur les T-Bonds qui sont longtemps restés stables autour de 3,7850% avant de se détendre -à contre courant de l'Europe- de -2Pts vers 3,765%.



L'attention de Wall Street était focalisée sur les permis de construire et les mises en chantier aux Etats-Unis: le Département du Commerce fait état d'une chute de 8% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis en juin, à 1.434.000 en rythme annualisé, un niveau globalement inférieur aux attentes des économistes.



De leur côté, les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures-, ont diminué de 3,7% à 1.440.000 en rythme annualisé le mois dernier, un niveau lui aussi en dessous du consensus de marché.

Enfin outre-Manche, enfin de bonnes nouvelles sur le front de l'inflation qui recule de 8,7% vers 7,9%, d'où une embellie de -22Pts de base de 4,38% vers 4,26%, loin des 4,67% affichés il y a une semaine.



