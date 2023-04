Taux : légère dégradation en attendant le 'Beige Book' (FED)

Les marchés obligataires reprennent leur glissade, à un rythme certes lent mais les niveaux de rendement se rapprochent à nouveau en Europe de ceux observés mi-octobre puis fin décembre 2022.

Nos OAT avec +4Pts refranchissent le cap des 3%, à 3,006% (+4Pts ce mercredi, +50Pts en 3 semaines), égalant des niveaux plus revus depuis le 10 mars.

Les Bunds se tendent de +3,5Pts à 2,5050%, les BTP italiens de +6Pts à 4,345%... cela va commencer à coûter cher de refinancer la dette italienne.

Et que dire du Royaume Uni où le rendement des 'Gilts' teste les 3,900% (et dépasse même de quelques fractions les sommets de début mars).



Peu de chiffres au menu ce 19 avril: les opérateurs ont découvert à 11H30 la publication des données définitives 'Eurostat' de l'indice des prix à la consommation en zone euro pour le mois de mars: le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 6,9% en mars 2023, contre 8,5% en février, et celui de l'Union européenne est ressorti à 8,3%, contre 9,9% (confirmation de l'estimation rapide pour la zone euro en mars).



Les taux annuels les plus faibles ont été observés au Luxembourg (2,9%), en Espagne (3,1%) et aux Pays-Bas (4,5%) et les plus élevés ont quant à eux été enregistrés en Hongrie (25,6%), en Lettonie (17,2%) et en Tchéquie (16,5%).



Dans la zone euro, les plus fortes contributions au taux d'inflation annuel provenaient de l'alimentation, alcool et tabac (+3,12 points de pourcentage, pp), suivi des services (+2,10 pp), des biens industriels hors énergie (+1,71 pp) et de l'énergie (-0,05 pp).



Sur le front obligataire outre Atlantique, les T-Bonds US affichent +4Pts à 3,615%.

Pas de chiffres marquants pour orienter la tendance, la publication du 'Beige Book' -et les scénarios de la FED- pourrait réveiller le marché ce soir.



