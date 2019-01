Taux : légère dégradation, les Gilts UK au-delà des 1,3100%

17/01/2019 | 19:22

Journée bien grise sur les marchés obligataires européens qui n'ont pas profité de la lourdeur du compartiment action, et pas davantage de statistiques qui écartent le risque inflationniste pour de nombreux mois encore: le rythme de l'inflation s'est nettement modérée dans la zone euro en fin d'année, à +1,6% contre +1,9% en novembre (et dans l'UE à 28, l'inflation ralentit à +1,7% contre +2% en novembre).



Mais nos OAT se dégradent de +1,4Pt de base à 0,646%, les Bunds de +1,6Pt de base à 0,2400%: la bonne nouvelle, c'est que la 'prime' du Bund continue de se réduire face aux OAT.

Plus au Sud, les BTP italiens affichent également +1,6Pt à 2,775% et le rendement des 'Gilts' franchit la résistance des 1,3100% pour la 1ère fois depuis début décembre pour s'établir à 1,337% (+2,8Pts ce jeudi)... et c'est certainement l'indication la plus négative du jour, au lendemain du rejet de la motion de censure déposée par le chef du Labour (Jeremy Corbyn) et qui a été repoussée... mais à une courte majorité, et grâce à la loyauté des 10 députés unionistes irlandais du DUP.

Les 'bonos' font cavalier seul à la hausse avec une détente de -1,3Pt à 1,365%.

Outre Atlantique, les T-Bonds décalent à peine, sinon de l'épaisseur du trait (+0,3Pt à 2,732%) et réagissent peu au net rebond de l'indice de la Fed de Philadelphie ('Philly Fed') qui s'inscrit à 17 contre 9,1 en décembre, marquant ainsi une nette accélération de la croissance manufacturière dans la région de Philadelphie.



Par comparaison, le consensus ne visait qu'une légère augmentation de l'indice autour 10 en janvier (soit +1Pt).

Les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage au titre de la semaine close le 12 janvier ressortent en baisse (de 3.000) par rapport à la semaine précédente (chiffre non-révisé), à 213.000.



Les inscriptions hebdomadaires au chômage étaient attendues en hausse par les économistes, puisqu'ils tablaient sur 219.000 inscriptions.







Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.