Taux : légère dégradation sans catalyseur identifiable

07/08/2018 | 18:57

Aucun 'market mover' pour animer les marchés obligataires ce mardi, à part la production industrielle allemande qui recule de -0,9% en juin (au lieu de -0,5% anticipé) ou le déficit commercial de la France qui se creuse de 0,2 milliard d'euros au mois de juin à 6,2MdsE.



Nos OAT se tendent de +2,2Pts à 0,7350%, les Bunds de +2Pts à 0,411%, les 'bonos' s'en sortent mieux (stabilité à 1,42%) et les BTP italiens connaissent un petite embellie de -3,5Pts à 2,865%.



La situation demeure cependant tendue en Italien alors que les marchés redoutent l'adoption de mesures telles que des minimum sociaux pour les populations les plus défavorisées, financées par la dette.



Aux Etats Unis, pas de 'stats' ce mardi mais un tweet de Trump rappelant que quiconque commercera avec l'Iran ne pourra plus le faire avec les Etats Unis (l'Iran représente à 4 à 5MdsE d'échanges par an).

L'Europe pourrait activer un 'mécanisme de blocage' pour protéger ses entreprises... mais tenter d'échapper aux sanctions US engendrera certainement une riposte de Trump, et la plus efficace serait d'interdire aux banques du vieux continent d'opérer aux USA.



Les T-Bonds se tendent de +2,5Pts vers 2,963% et les Gilts Britanniques ont également corrigé de +2Pts à 1,3240%.



