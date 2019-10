Taux : légère détente à la veille FOMC, immobilier US ralenti

29/10/2019 | 19:21

Alors que nos OAT ont bien failli afficher un rendement nul à positif la veille (-0,025%), une embellie de -3Pts de base permet au '10 ans' français de se détendre --0,570%.

Les Bunds allemands se détendent de -2,8Pts à -0,355%... et les Gilts britannique affichent un écart de -2,5Pts à 0,598% alors que le Parlement britannique pourrait enfin se prononcer ce soir en faveur d'élections législatives anticipées qui se tiendraient le 12 décembre.

Plus au Sud, les Bonos espagnols continuent d'ignorer les tensions en Catalogne et affichent -3,3Pts à 0,285% tandis que les BTP italiens se contentent de -2,5Pts à 1,079% après une lourde défaite de la nouvelle coalition au pouvoir en Ombrie ce weekend.



A Wall Street, les T-Bonds affichent -1,5Pts à 1,838%.



Les investisseurs se montrent modérément optimistes -contrairement aux gérants actions- alors que la Réserve fédérale entame deux jours de réunion de politique monétaire.

La FED ne devrait pas décevoir les marchés pour son avant-dernière réunion de l'année.



'Nous nous attendons à ce que la Fed abaisse ses taux cette semaine, puis peut-être encore une fois l'an prochain, afin de s'assurer que le marasme du secteur manufacturier ne débouche pas sur un ralentissement plus large de l'économie', prédisent les équipes de BlackRock.



'En revanche, les prévisions portant sur de nouvelles baisses de taux en 2020 nous semblent bien trop ambitieuses', avertit le gestionnaire d'actifs.



Le géant new-yorkais explique en effet prévoir un redressement de la croissance mondiale au cours des six ou 12 prochains mois, sous l'effet des politiques monétaires accommodantes conduites à travers le globe.



Cet après-midi, les investisseurs ont pris connaissance de l'indice Case-Shiller des prix de l'immobilier dans les 20 principales métropoles américaines au mois d'août : on observe un recul séquentiel de -0,2% pour la 1ère fois depuis août 2018 mais la hausse sur 12 mois est encore de +2% il y a 1 an, la hausse sur 12 mois était de l'ordre de +5% à +6%).

Les ventes de maisons neuves en instance progressent de +1,5% contre +0,7% anticipé.



L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, qui devrait permettre de confirmer la bonne résistance de la consommation aux Etats-Unis se replie de 0,4Pts de 126,3 vers 125,9, ce n'est pas une dégradation très alarmante.

Ces 3 chiffres n'ont pas eu d'impact mesurable sur les taux longs US: la référence du crédit immobilier à '30 ans' ne se détend que de -1,3Pt à 2,336%.

Le principal écart a été observé sur le '1 mois' avec -8,7Pts à 1,657%.





