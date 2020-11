Taux : légère détente en Europe, stabilité aux Etats Unis

11/11/2020 | 19:35

Cette séance du 11 novembre célébrée dans la plupart des pays occidentaux n'a donné lieu à aucune publication de statistiques et de nombreux opérateurs étaient en congé, même si les marchés demeuraient ouverts... d'où la faible activité et volatilité.



C'est néanmoins la hausse qui l'emporte, une légère embellie après 48H d'arbitrage au profit des actifs 'risk on' (mais ce ne fut pas un mouvement massif non plus).

La principale inquiétude, c'est le niveau des T-Bonds US qui restent proche de la plus mauvaise marque depuis mi-mars avec un rendement haut perché à 0,96/0,97%.3



En Europe, légère détente sur nos OAT à -0,27% (-2Pts de base) et sur les Bunds (-2Pts également à -0,51%): le 'spread' reste donc inférieur à 25Pts de base).

Embellie sur les BTP italiens à 0,69% contre 0,725% la veille après l'intervention de Christine Lagarde ce mercredi vers 14H15.

Elle estime que la croissance ralentit au 4ème trimestre et qu'un plein support monétaire reste nécessaire.



Elle insiste sur le fait que les 'politiques fiscales' sont beaucoup plus décisives désormais que le soutien monétaire de la BCE et doivent être poursuivies de manière ambitieuse.



'La BCE a été très présente lors de la 1ère vague de Covid et elle le sera pour la seconde' a t'elle conclu.



