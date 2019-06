Taux : légère détente, inflation US inférieure aux attentes

27/06/2019 | 19:08

Les marchés obligataires ont évolué sur une note positive alors que les indices boursiers apparaissaient plus hésitants.



A New York, les T-Bonds se détendent de -2,5Pts à 2,024% alors que l'inflation 'PCE' est ressortie très en-deçà des attentes.



En ce qui concerne les relations sino-américaines, Larry Kudlow a confirmé ce jeudi que des sanctions douanières de 10% sur 300Mds$ de produits chinois (pas encore surtaxés) pourraient bien être appliquées tout prochainement.



L'hypothèse d'un accord commercial dès ce weekend reste aléatoire mais une trêve a été décrétée à la veille du 'G20' d'Osaka: les 2 pays devraient s'abstenir de jeter de l'huile sur le feu.



Après un probable statu-quo au 'G20', l'été pourrait se dérouler sans que le dossier avance: les chinois ont en effet du temps devant eux, alors que Donald Trump à un calendrier électoral 'serré' à respecter (il lui faut des 'succès' sur le front des déficits commerciaux pour s'imposer dans les sondages).



Le 'chiffre du jour', c'était la dernière estimation de la croissance du PIB américain pour le premier trimestre 2019: il ressortie conforme au consensus avec un PIB qui a progressé de 3,1% en rythme annuel au premier trimestre 2019, selon la troisième (et dernière) estimation du Département du Commerce.

C'est juste un peu en-deçà du consensus qui tablait sur une légère révision à 3,2%.

Plus inquiétant d'un point de vue 'macro', mais qui penche pour une FED plus accommodante, l'indice de prix 'PCE' n'a augmenté que de 0,5% au premier trimestre 2019, à comparer à une hausse de 1,5% au quatrième de 2018. Hors alimentation et énergie, ce taux chute de +1,8% à +1,2% d'un trimestre sur l'autre.

Il y a bel et bien 'désencrage' des anticipations inflationniste, avec une dynamique qui tend bien plus vers 1,00% d'inflation que vers l'objectif des 2,00% des principales banques centrales.



Le Département américain du Travail recensé 227.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, un nombre en hausse de 10.000 par rapport à la précédente (chiffre révisé, +1.000 par rapport à ce qui avait été annoncé).

Les inscriptions hebdomadaires au chômage étaient attendues à 220.000 en moyenne.

La moyenne mobile sur quatre semaines a quant à elle été mesurée à 221.250, en hausse de 2.250 par rapport à la semaine précédente.



En Europe, c'est l'Allemagne qui subit le plus net ralentissement alors que la France, moins dépendante des exportations industrielle se montre plus résiliente.

Les Bunds se détendent de nouveau de -2Pts à -0,32%, nos OAT affichent le même écart à 0,003% (après une incursion vers -0,003%).

Plus au Sud, les 'bonos' varient peu à 0,4000% et les BTP italiens se détendent de -1Pt à 2,134% (écart identique sur les 'Gilts' britanniques à 0,823%)..



