Taux : légère détente sur fond de repli de W-Street... et FMI

09/04/2019 | 19:10

Ce fut une 'journée blanche' en matière d'indicateurs économiques et le principal 'driver', ce fut le FMI qui réduit ses anticipations et annonce désormais +3,3% de croissance mondiale en 2019 (soit -0,2% lié à la prise en compte du ralentissement chinois) contre +3,5% en janvier et +3,7% en octobre dernier.



Les incertitudes persistantes sur le commerce international ont été par ailleurs ravivées par un tweet de Donald Trump qui se prépare à infliger 11Mds$ de droits de douane supplémentaires sur des produits importés d'Europe (dont une surtaxe sur des Airbus) en riposte aux prétendues subventions accordées à l'avionneur européen (comme si Boeing n'était pas subventionné à fond par le Pentagone et l'état américain).



Les indices boursiers ayant peu apprécié ce qui précède, une consolidation s'est mise en place dès l'entame de l'après midi, ce qui a engendré une détente sur les marchés obligataires, soutenus par un épisode de 'risk off'.



Les T-Bonds US se détendent de 2,52% vers 2,496%, les Bunds de +0,002% vers -0,0074%, nos OAT de -2,3Pts (vers 0,343%).



Le plus beau mouvement de détente revient aux BTP italiens de 2,637% vers 2,556 (-8Pts) et les Bonos espagnols se calent sur nos OAT avec -1Pts à 1,080%.

Quasi stabilité sur les 'Gilts' britanniques à 1,103% alors que la période de transition vers le Brexit pourrait être étendue jusqu'à fin 2019, et le 'backstop' (ouverture de la frontière entre les 2 Irlande) jusqu'en 2024 !



Dès demain, les opérateurs commenceront à aménager leurs stratégies en fonction des anticipations relatives à la conférence de presse de Mario Draghi (plus que 3 avant qu'il passe la main) de ce jeudi 11 avril.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.