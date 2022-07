Taux : légère remontée aux US en amont des 'minutes' de la FED

La prudence l'emporte aux Etats Unis dans l'attente des 'minutes' de la FED: les T-Bonds ont subi une remontée de +8,7Pts de leur rendement vers 2,90%, ce qui traduit peut-être un fragile retour du 'risk-on' après le rebond de Wall Street mardi soir.



Un nouvel accès de volatilité n'est pas à écarter entre 20H01 et 22H.



En attendant, les chiffres US du jour (PMI et ISM) ont été plus robustes que prévus : les 2 'stats' ont bénéficié d'une révision des scores à la hausse en 'estimation définitive'.



L'indice PMI composite de 'S&P Global' recule de -1,3Pts: il ressort à un plus bas depuis janvier à 52,3 en estimation définitive (révisé de 51,2 en estimation flash), après 53,6 pour le mois de mai.

Le PMI calculé par 'S&P' le plus surveillé, celui des 'services' (activité du tertiaire) se redresse de 51,5 vers 52,7.

Autre baromètre publié quasi simultanément, l'ISM de ces mêmes 'services' (calculé par une administration américaine) ressort à 55,3, un peu au-dessus du consensus de 54,9.



Les marchés obligataires européens n'ont pas conservé leurs gains initiaux (sur la lancée de la forte détente de la veille) et clôturent sur un biais légèrement positif: les OAT et les Bunds se détendent mais à la marge, de -3Pts à 1,768% et -2% à 1,164% respectivement.



Plus au Sud, les 'Bonos' espagnols et les BTP italiens effacent -2,5Pts à 2,278% et 3,25% respectivement.



Sur le front des statistiques, les ventes de détail dans la zone euro pour le mois de mai (CVS) ont augmenté de 0,2% mais restent inchangées dans l'UE, par rapport à avril 2022, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.







Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.